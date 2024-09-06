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Происшествия В Петербурге подросток покончил с собой в детской больнице

В Петербурге подросток покончил с собой в детской больнице

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29 комментариев

Девятиклассник, которого ставили на ноги после отравления, нашёл способ уйти из жизни в детской больнице имени Филатова во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 сентября.

15-летний школьник из Красногвардейского района города поступил в больницу на Бухарестской улице три дня назад после того, как превысил дозировку лекарственного препарата. Подросток поступил в состоянии средней степени тяжести. Его разместили в отдельной палате, но не в отделении токсикологии, а в хирургическом, которое расположено на том же этаже.

Накануне в одиннадцатом часу вечера к пациенту зашла медсестра, чтобы поставить капельницу, однако в палате его не было. Мальчика нашли в туалете процедурного кабинета. Все попытки реанимировать его не увенчались успехом.

Следственный комитет проводит проверку. Он рос в полной благополучной семье и в поле зрения правоохранительных органов не попадал. По предварительным данным, в школе проблем с учёбой не было. Следователи изучают содержимое его телефона, в недавней переписке мальчик рассказывал подруге о расставании с девушкой.

В детской больнице имени Филатова агентству сообщили, что все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии
29
Эд Хэммет
6 сентября 2024, 10:19
Если человек жить не хочет совсем, медицина бессильна.
SwampWolf
6 сентября 2024, 10:07
увы, детство эгоистично и логака не является его сильной чертой
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