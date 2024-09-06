В Петербурге подросток покончил с собой в детской больнице

Девятиклассник, которого ставили на ноги после отравления, нашёл способ уйти из жизни в детской больнице имени Филатова во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 сентября.



15-летний школьник из Красногвардейского района города поступил в больницу на Бухарестской улице три дня назад после того, как превысил дозировку лекарственного препарата. Подросток поступил в состоянии средней степени тяжести. Его разместили в отдельной палате, но не в отделении токсикологии, а в хирургическом, которое расположено на том же этаже.



Накануне в одиннадцатом часу вечера к пациенту зашла медсестра, чтобы поставить капельницу, однако в палате его не было. Мальчика нашли в туалете процедурного кабинета. Все попытки реанимировать его не увенчались успехом.



Следственный комитет проводит проверку. Он рос в полной благополучной семье и в поле зрения правоохранительных органов не попадал. По предварительным данным, в школе проблем с учёбой не было. Следователи изучают содержимое его телефона, в недавней переписке мальчик рассказывал подруге о расставании с девушкой.



В детской больнице имени Филатова агентству сообщили, что все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

