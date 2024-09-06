Адская кухня. В Петербурге за день подожгли шашлычную и квартиру повара мясного ресторана

Полиция Петербурга разбирается с двумя поджогами, оба так или иначе связаны с мясом. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 сентября.



Накануне около пяти утра в экстренные службы сообщили о пожаре на проспекте Металлистов, 19/30. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что возгорание возникло на входе в помещение доставки шашлыков. Помещение выгорело частично, никто не пострадал. При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что в помещение шашлычной в пятом часу утра зашла неизвестная. Она облила жидкостью стену и совершила поджог.



Уже вечером на Якорной улице подозреваемая была задержана. Это 49-летняя нелегальная мигрантка по имени Фотима. Женщина доставлена в отдел и помещена в камеру с протоколом о нарушении режима пребывания в РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Около десяти вечера 5 сентября в полицию обратилась повар известного в Петербурге мясного ресторана. Женщина заявила, что некто поджег дверь ее квартиры на улице Коллонтай. Рядом были найдены фрагменты жженой бумаги. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей, дело пока не возбуждено.

