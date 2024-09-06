Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

ясная погода, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 775мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Куда пойти на выходных
Выборы губернатора
Скандал с квадроберами
«Тойота» тормозит
Кто кормит детей в школе
Поссорились из-за Егора Летова
Коворкинг на гране банкротства
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Адская кухня. В Петербурге за день подожгли шашлычную и квартиру повара мясного ресторана

Адская кухня. В Петербурге за день подожгли шашлычную и квартиру повара мясного ресторана

5 221
5 комментариев

Полиция Петербурга разбирается с двумя поджогами, оба так или иначе связаны с мясом. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 сентября.

Накануне около пяти утра в экстренные службы сообщили о пожаре на проспекте Металлистов, 19/30. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что возгорание возникло на входе в помещение доставки шашлыков. Помещение выгорело частично, никто не пострадал. При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что в помещение шашлычной в пятом часу утра зашла неизвестная. Она облила жидкостью стену и совершила поджог.

Уже вечером на Якорной улице подозреваемая была задержана. Это 49-летняя нелегальная мигрантка по имени Фотима. Женщина доставлена в отдел и помещена в камеру с протоколом о нарушении режима пребывания в РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Около десяти вечера 5 сентября в полицию обратилась повар известного в Петербурге мясного ресторана. Женщина заявила, что некто поджег дверь ее квартиры на улице Коллонтай. Рядом были найдены фрагменты жженой бумаги. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей, дело пока не возбуждено.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Пожар Пожар в Петербурге Поджог
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
VKuser174198221
6 сентября 2024, 09:27
С мигрантами надо нормально рассчитываться за работу-, они тоже люди.....
Батарейкин
6 сентября 2024, 10:23
На свинину обиделась, наверное
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Все нюансы налоговой реформы-2025 удобно изучить в системе ГАРАНТ
29 августа, 15:55
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40