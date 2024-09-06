Пожарные потушили тульский завод, загоревшийся по неизвестной причине

Сильный пожар тушили несколько часов в Тульской области. Утром 6 сентября его удалось ликвидировать, сообщает МЧС.

Работали 50 специалистов и 18 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что внутри находятся бочки с моторным маслом, а также высокой пожарной загрузкой здания.

По информации МЧС, люди не пострадали, превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.