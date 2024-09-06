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    Пожарные потушили тульский завод, загоревшийся по неизвестной причине

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    Сильный пожар тушили несколько часов в Тульской области. Утром 6 сентября его удалось ликвидировать, сообщает МЧС.

    Завод «Пластик» в городе Узловая загорелся 5 сентября. Огонь охватил 2 тысячи квадратных метров склада. Причина неизвестна.

    МЧС России

    Работали 50 специалистов и 18 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что внутри находятся бочки с моторным маслом, а также высокой пожарной загрузкой здания.

    По информации МЧС, люди не пострадали, превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.

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