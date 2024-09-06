В Петербурге ищут 16-летнюю участницу «Юнармии». Она пропала по пути из Тосно

«ЛизаАлерт» объявила о поиске 16-летней Дианы Орловой. Девушка пропала утром 4 сентября: вышла из дома в городе Тосно и отправилась на вокзал — на электричке она ездила на занятия в Петербург. Больше ее никто не видел.
Диана — участница движения «Юнармия» Петербурга. Как рассказал «Фонтанке» Владимир Кузьмин, заместитель начальника штаба движения, девушка должна была уехать на электричке, отправляющейся из Тосно или в 07:40, или в 07:54.
Она была одета в черную толстовку, черно-белые штаны и черно-белые кроссовки. С собой был черный рюкзак.
У Дианы зеленые глаза, темные волосы, нормальное телосложение, рост 156 см.
Всех, кто видел девушку с 4 сентября или знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам:
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