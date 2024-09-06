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    В Петербурге ищут 16-летнюю участницу «Юнармии». Она пропала по пути из Тосно

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    2 комментария

    «ЛизаАлерт» объявила о поиске 16-летней Дианы Орловой. Девушка пропала утром 4 сентября: вышла из дома в городе Тосно и отправилась на вокзал — на электричке она ездила на занятия в Петербург. Больше ее никто не видел.

    Фото: «ЛизаАлерт»
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    Диана — участница движения «Юнармия» Петербурга. Как рассказал «Фонтанке» Владимир Кузьмин, заместитель начальника штаба движения, девушка должна была уехать на электричке, отправляющейся из Тосно или в 07:40, или в 07:54.

    Она была одета в черную толстовку, черно-белые штаны и черно-белые кроссовки. С собой был черный рюкзак.

    У Дианы зеленые глаза, темные волосы, нормальное телосложение, рост 156 см.

    Всех, кто видел девушку с 4 сентября или знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.

    Важна любая информация!

    Фото: «ЛизаАлерт»

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    Комментарии 2

    Ганс-Дитрих Геншер06 Сен 2024 в 00:26
    недавно верещали про 100500 миллиардов камер и безопасный город. и чё? и где?
    +2−0
    Сила в Правде!!06 Сен 2024 в 00:07
    а причём здесь юнармия интересно.
    +2−0
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