Знатоки «Что? Где? Когда?» не осилили эти 10 вопросов — проверьте, как с ними справитесь вы

Знатоки интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» (16+) на протяжении 49 лет поражают зрителей, находя ответы на самые сложные вопросы. Но среди тысяч заданий находились и те, что оказались им не по зубам. Если вы каждый раз думали, что справились бы лучше Друзя и друзей Друзя, пришло время проверить, смогли бы вы выручить знатоков своим советом.
При нападении акулы не стоит думать, что она проявляет к вам пассивную агрессию. Просто, делая это, большая белая акула защищает самые уязвимые места от вашей реакции. Что делает акула?
- Плюется в жертву
- Закатывает глаза
- Машет плавником
- Цокает челюстями
В XIX веке некоторые компании стали продавать необычный для того времени товар. Для демонстрации высокого качества этого товара иногда в витрине вместе с ним размещали газету. О каком товаре идет речь?
- Дорогую книгу
- Белую краску
- Стекло
- Лед
«Женщина беспокоится об этом, пока не выйдет замуж, а мужчина не беспокоится, пока не женится». О чем эта фраза Коко Шанель?
- Лишний вес
- Оставшиеся годы
- Будущее
- Дети
Перед вами музейный экспонат. Для людей какой профессии был предназначен этот велосипед и что они укладывали в круглый отсек в центре?
- Это велосипед пожарного, а в круглый отсек они укладывали пожарный рукав
- Это велосипед доставщика пиццы, в круг засовывали макет пиццы для рекламы
- Это велосипед медика, в круге по центру лежала аптечка
- Это велосипед ремонтника карет. По центру — запасное колесо
Что значит португальское água-viva, что дословно — «живая вода»?
- Ртуть
- Алкоголь
- Медуза
- Туман
Кому может помочь это приспособление для уличного бассейна?
- Это утяжелитель для баланса людей без конечности
- Это предмет для быстрой очистки бассейна от упавшего мусора
- Это специальный жилет безопасности для маленьких детей
- Это приспособление для животных, которые попали в бассейн
Во время северо-новгородской экспедиции доктор филологических наук Валентин Головин услышал от пожилого сельского жителя, что раньше дорожки были в клеточку. Из-за каких предметов появлялись клеточки на дорожках?
- Из-за кирпичей
- Из-за специальных очков
- Из-за лаптей
- Из-за решеток на окнах
Рассказывают, что художник Марк Шагал был недоволен тем, что в парижских кафе его зачастую слишком долго обслуживали. Из-за чего это происходило?
- Он начинал рисовать, ожидая заказ
- Все сотрудники кафе собирались, чтобы взять у него автограф
- В заведении никогда не могли найти переводчика для Шагала
- Повара боялись принести художнику невкусную еду и переделывали ее по нескольку раз
Англичане говорят, что нельзя экономить на трех вещах, которые отделяют человека от земли. Во-первых, на обуви. Во-вторых, на матрасе. А в-третьих?
- Книгах
- Автомобильных шинах
- Диване
- Стуле
«9» по-японски — «кю», «3» по-японски — «сан». Что в японском SMS-сленге означает число 39?
- Не за что
- Привет
- Спасибо
- Пожалуйста