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Образ жизни Знатоки «Что? Где? Когда?» не осилили эти 10 вопросов — проверьте, как с ними справитесь вы

Знатоки «Что? Где? Когда?» не осилили эти 10 вопросов — проверьте, как с ними справитесь вы

Может быть, именно вы достойны стать обладателем хрустального гнезда

2 568
6 комментариев
Потягаетесь смекалкой со знатоками?

Знатоки интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» (16+) на протяжении 49 лет поражают зрителей, находя ответы на самые сложные вопросы. Но среди тысяч заданий находились и те, что оказались им не по зубам. Если вы каждый раз думали, что справились бы лучше Друзя и друзей Друзя, пришло время проверить, смогли бы вы выручить знатоков своим советом.

ТЕСТПройден 454 раза
1 / 10
При нападении акулы не стоит думать, что она проявляет к вам пассивную агрессию. Просто, делая это, большая белая акула защищает самые уязвимые места от вашей реакции. Что делает акула?
  • Плюется в жертву
  • Закатывает глаза
  • Машет плавником
  • Цокает челюстями
2 / 10
В XIX веке некоторые компании стали продавать необычный для того времени товар. Для демонстрации высокого качества этого товара иногда в витрине вместе с ним размещали газету. О каком товаре идет речь?
  • Дорогую книгу
  • Белую краску
  • Стекло
  • Лед
3 / 10
«Женщина беспокоится об этом, пока не выйдет замуж, а мужчина не беспокоится, пока не женится». О чем эта фраза Коко Шанель?
  • Лишний вес
  • Оставшиеся годы
  • Будущее
  • Дети
4 / 10
Перед вами музейный экспонат. Для людей какой профессии был предназначен этот велосипед и что они укладывали в круглый отсек в центре?
  • Это велосипед пожарного, а в круглый отсек они укладывали пожарный рукав
  • Это велосипед доставщика пиццы, в круг засовывали макет пиццы для рекламы
  • Это велосипед медика, в круге по центру лежала аптечка
  • Это велосипед ремонтника карет. По центру — запасное колесо
5 / 10
Что значит португальское água-viva, что дословно — «живая вода»?
  • Ртуть
  • Алкоголь
  • Медуза
  • Туман
6 / 10
Кому может помочь это приспособление для уличного бассейна?
  • Это утяжелитель для баланса людей без конечности
  • Это предмет для быстрой очистки бассейна от упавшего мусора
  • Это специальный жилет безопасности для маленьких детей
  • Это приспособление для животных, которые попали в бассейн
7 / 10
Во время северо-новгородской экспедиции доктор филологических наук Валентин Головин услышал от пожилого сельского жителя, что раньше дорожки были в клеточку. Из-за каких предметов появлялись клеточки на дорожках?
  • Из-за кирпичей
  • Из-за специальных очков
  • Из-за лаптей
  • Из-за решеток на окнах
8 / 10
Рассказывают, что художник Марк Шагал был недоволен тем, что в парижских кафе его зачастую слишком долго обслуживали. Из-за чего это происходило?
  • Он начинал рисовать, ожидая заказ
  • Все сотрудники кафе собирались, чтобы взять у него автограф
  • В заведении никогда не могли найти переводчика для Шагала
  • Повара боялись принести художнику невкусную еду и переделывали ее по нескольку раз
9 / 10
Англичане говорят, что нельзя экономить на трех вещах, которые отделяют человека от земли. Во-первых, на обуви. Во-вторых, на матрасе. А в-третьих?
  • Книгах
  • Автомобильных шинах
  • Диване
  • Стуле
10 / 10
«9» по-японски — «кю», «3» по-японски — «сан». Что в японском SMS-сленге означает число 39?
  • Не за что
  • Привет
  • Спасибо
  • Пожалуйста

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Комментарии
6
aprahka
6 сентября 2024, 20:04
Только три.
почти бросил..)
6 сентября 2024, 20:17
8/10, Шагала и англичан не осилил..)
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