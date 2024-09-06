Любите гулять по Кронштадту? Проголосуйте за лучшую достопримечательность

«Кронштадту — 320 лет!» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем самые любимые гостями и жителями места этого города. Вот какие участвуют в конкурсе:

Какое место с гордостью будет носить звание самой любимой точки притяжения в Кронштадте? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос !

Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.



26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.



«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.