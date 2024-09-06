Любите гулять по Кронштадту? Проголосуйте за лучшую достопримечательность

Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вместе с вами мы собрали сотню самых интересных мест нашего города: локальные памятники, романтичные места, научные музеи. В честь 320-летия Кронштадта мы решили ввести специальную номинацию, посвященную этому месту. И просим вас выбрать его лучшую достопримечательность.
«Кронштадту — 320 лет!» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем самые любимые гостями и жителями места этого города. Вот какие участвуют в конкурсе:
Никольский Морской собор,
Комплекс «Остров Фортов»,
Кронштадтский футшток и памятник колюшке,
Парк-музей «Дом маяков»,
Петровский парк и памятник Петру I,
Кронштадтская морская библиотека и БКЦ «Батискаф»,
Дерево желаний,
Музей истории Кронштадта,
Экотропа «Западный Котлин»,
Музей Военно-морской славы России и АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».
Какое место с гордостью будет носить звание самой любимой точки притяжения в Кронштадте? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
Изучить описание номинаций.
Перейти на страницу голосования.
Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
Выбрать одного кандидата в номинации.
Нажать на кнопку «Голосовать».
Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!
Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.
26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.
«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.