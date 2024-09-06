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Город #отЛИЧНЫЙпитер Любите гулять по Кронштадту? Проголосуйте за лучшую достопримечательность

Любите гулять по Кронштадту? Проголосуйте за лучшую достопримечательность

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3 комментария

Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вместе с вами мы собрали сотню самых интересных мест нашего города: локальные памятники, романтичные места, научные музеи. В честь 320-летия Кронштадта мы решили ввести специальную номинацию, посвященную этому месту. И просим вас выбрать его лучшую достопримечательность.

«Кронштадту — 320 лет!» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем самые любимые гостями и жителями места этого города. Вот какие участвуют в конкурсе:

  1. Никольский Морской собор,

  2. Комплекс «Остров Фортов»,

  3. Кронштадтский футшток и памятник колюшке,

  4. Парк-музей «Дом маяков»,

  5. Петровский парк и памятник Петру I,

  6. Кронштадтская морская библиотека и БКЦ «Батискаф»,

  7. Дерево желаний,

  8. Музей истории Кронштадта,

  9. Экотропа «Западный Котлин»,

  10. Музей Военно-морской славы России и АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».

Какое место с гордостью будет носить звание самой любимой точки притяжения в Кронштадте? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!

Как проголосовать:

  1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».

  2. Изучить описание номинаций.

  3. Перейти на страницу голосования.

  4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.

  5. Выбрать одного кандидата в номинации.

  6. Нажать на кнопку «Голосовать».

  7. Повторить для другой номинации.

Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!

Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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Комментарии
3
Sonic-235
6 сентября 2024, 14:06
Со всей ответственностью заявляю, остроф фортов не является любимым местом жителей Кронштадта, он является главной головной болью!! Ежедневно зазывать гостей в место, где идет строительство и рекомнструкция дорог, это верх идиотизма и издевательство как над жителями, так и над гостями!
280225628
6 сентября 2024, 13:42
Остров фортов это где Ксения Шойгу триллионы освоила удачно?
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