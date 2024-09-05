В НИИ им. Джанелидзе умерла женщина после обращения в частную клинику

В НИИ им. Джанелидзе 53-летнюю гражданку Узбекистана доставили на реанимобиле в состоянии клинической смерти 3 сентября . Через день она умерла.

Как рассказали в «Фонтанке» в институте, пациентку привезли из «другой клиники», но вывести из состояния клинической смерти ее не удалось.



Женщина обратилась в медицинский центр «Альфа Мед» (ул. Белы Куна, 6): жаловалась на боль в спине и просила сделать «блокаду». Что именно с ней делали врачи, неизвестно. Генеральный директор ООО «Альфа Мед» Светлана Зайцева ответить на этот вопрос не смогла и сказала, что вообще ничего не знает о случившемся: «Я не в курсе».