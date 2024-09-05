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    В НИИ им. Джанелидзе умерла женщина после обращения в частную клинику

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    7 комментариев

    В НИИ им. Джанелидзе 53-летнюю гражданку Узбекистана доставили на реанимобиле в состоянии клинической смерти 3 сентября. Через день она умерла.

    Как рассказали в «Фонтанке» в институте, пациентку привезли из «другой клиники», но вывести из состояния клинической смерти ее не удалось.

    Женщина обратилась в медицинский центр «Альфа Мед» (ул. Белы Куна, 6): жаловалась на боль в спине и просила сделать «блокаду». Что именно с ней делали врачи, неизвестно. Генеральный директор ООО «Альфа Мед» Светлана Зайцева ответить на этот вопрос не смогла и сказала, что вообще ничего не знает о случившемся: «Я не в курсе».

    Как стало известно «Фонтанке», из клиники вызвали скорую помощь, которая доставила пациентку в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в состоянии клинической смерти. В институте сообщили, что спасти женщину уже не удалось.

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    Комментарии 7

    Antuan Rokanten05 Сен 2024 в 23:04
    Да не ходите вы в частные клиники. Там вас залечат.
    +1−0
    lachavoje05 Сен 2024 в 22:56
    Вообще не слышала, чтобы в Джанелидзе кого-либо вылечили((( Тем более, узбечку)
    +1−0
    triton197705 Сен 2024 в 22:01
    Что под термином "блокада" (в медицинском смысле) понимается?
    +0−1
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