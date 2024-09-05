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    Гол Кузнецова не помог СКА победить «Металлург» в первом матче сезона

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    3 комментария

    Поражением для хоккейного клуба СКА завершился первый официальный матч нового сезона против «Металлурга». Встреча проходила 5 сентября в Магнитогорске. Армейцы с Невы уступили в овертайме со счетом 4:5 (1:1, 2:3, 1:0, 0:1).

    Голы за СКА забили Степан Фальковский (7-я минута), Евгений Кузнецов (21), Борна Рендулич (31), Арсений Грицюк (43).
    У «Металлурга» отличились Александр Петунин (14), Игорь Гераськин (21), Робин Пресс (23), Андрей Козлов (34) и Скотт Уилсон (61).

    Следующий матч СКА проведет 7 сентября в Тольятти против «Лады».

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    Комментарии 3

    Ups !05 Сен 2024 в 21:13
    А вы, друзья, как не садитесь - все в хоккеисты не годитесь )
    +0−0
    Вауреур05 Сен 2024 в 20:08
    Важно в новом дворце побеждать
    +0−0
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