Гол Кузнецова не помог СКА победить «Металлург» в первом матче сезона

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился первый официальный матч нового сезона против «Металлурга». Встреча проходила 5 сентября в Магнитогорске. Армейцы с Невы уступили в овертайме со счетом 4:5 (1:1, 2:3, 1:0, 0:1).

Голы за СКА забили Степан Фальковский (7-я минута), Евгений Кузнецов (21), Борна Рендулич (31), Арсений Грицюк (43).

У «Металлурга» отличились Александр Петунин (14), Игорь Гераськин (21), Робин Пресс (23), Андрей Козлов (34) и Скотт Уилсон (61).

Следующий матч СКА проведет 7 сентября в Тольятти против «Лады».

