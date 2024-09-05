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Общество Литва установила «зубы дракона», «ежи» и мины у моста в Панемуне, по которому проходит граница с РФ

Литва установила «зубы дракона», «ежи» и мины у моста в Панемуне, по которому проходит граница с РФ

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10 комментариев

Литва установила заграждения, называемые «зубы дракона», у моста в городе Панемуне, соединяющего страну с Россией. Об этом 5 сентября сообщило министерство обороны балтийской страны.

Средства «контрмобильности» возле моста Королевы Луизы, соединяющего Литву с Калининградской областью РФ, включают в себя не только бетонные пирамидки, но также мины и ежи. В оборонном ведомстве пояснили, что данная мера является «средством предосторожности» и послужит обеспечению более эффективной обороны.

Министр обороны Лауринас Касчюнас подчеркнул, что мост Луизы является собственностью Российской Федерации, поэтому Литва может устанавливать препятствия только перед ним. Помимо вышеперечисленных мер предполагается установить резервные препятствия — предмостные укрепления в виде металлических балок.

Также вблизи границ с Россией и Белоруссией планируется создание 27 парков инженерных средств, а литовской армии до конца года передадут «зубы дракона», сборные «ежи», «испанские лошади» и бетонные дорожные заграждения на сумму более 4 миллионов евро. Планируются и другие меры «противодействия мобильности»: углубление мелиоративных канав, формирование аллей вдоль дорог и сохранение существующих лесных массивов на расстоянии до 20 километров от границы и вокруг главных и проселочных дорог, укрепление Нямунасских бродов на границе с Россией.

Для реализации всех этих мер в течение десяти лет Литве может понадобиться около 600 миллионов евро.

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ПО ТЕМЕ
Зубы дракона Граница Литва Россия Мост королевы Луизы Панемуне
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Комментарии
11
Zet
5 сентября 2024, 17:25
"- Адмирал, продемонстрируйте оскал! - Не могу, нечем..." (с)
Инкогнито2021
5 сентября 2024, 17:42
Ситуация в Белгороде с использованием ЗАСЕЧНОЙ ЧЕРТЫ ничему не научила!
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