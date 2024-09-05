В Пушкинском районе построили новый детский садик на 220 детей

1 из 3 Источник: Предоставлено холдингом Setl Group

На Колпинском шоссе в Пушкинском районе закончилось строительство детского садика на 220 детей. Как сообщает застройщик Setl Group, трехэтажное здание садика построили на полгода раньше срока.



Первый этаж отвели под ясельные группы с игровыми комнатами и спальнями, также здесь бассейн, кухня, медицинский и процедурный кабинеты. Для детей постарше — от 3 до 5 лет — создали комнаты на втором этаже. Здесь же оборудованы залы для музыки и физкультуры, классы для кружков и кабинет психолога. Самые старшие группы разместили на третьем этаже.



Для детского сада закупили и установили нужное оборудование в спортзал и на кухню.

