На могиле автора «Бандитского Петербурга» Андрея Константинова поставлен памятник и появилась особенная подпись

На Смоленском кладбище установлен памятник Андрею Константинову. «Фонтанка» знает, какие главные слова указаны на камне. Попробуем объяснить, отчего их будет непросто прочитать. А почему так сделано — решайте сами.



5 сентября на Смоленском кладбище (3-я Петроградская дорожка) на могиле Андрея Константинова установлен памятник. Работали со скульптором, обсуждая нужный образ, жена и родные.

Источник: «Фонтанка.ру»







Источник: «Фонтанка.ру»







«Фонтанка» подчеркивает, что в этом надгробном высказывании есть необычная деталь. На одном фрагменте любой прохожий сможет увидеть надпись. Она естественна для Андрея Константинова. Это «Бандитский Петербург». Начертана эта культовая фраза почерком Андрея, но важна деталь — буквы выложены «лицом» к памятнику, соответственно, их читать не очень удобно.

Источник: «Фонтанка.ру»







Разумеется, это не ошибка. По мнению коллег Андрея, в этом есть смысл. Какой — можете предложить сами.



Андрей Константинов умер после неизлечимой болезни 13 декабря 2023 года. 30 сентября ему бы исполнился 61 год. Редакция считает избыточным описывать заслуги и жизнь Андрея. Все это так или иначе известно в Петербурге и не только.