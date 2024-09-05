«Белогвардейцы» против «леваков». Патриоты поругались из-за Егора Летова и прав наследников

В сериале «Ополченский романс» по роману писателя Захара Прилепина должен был появиться кавер на одну из песен Егора Летова. Однако вдова музыканта не дала на это разрешения. Разгорелся горячий спор между условными «левыми» и «правыми», как их обозначил сам Прилепин в своем телеграм-канале, сторонами патриотической общественности — досталось и владельцам авторских прав. «Фонтанка» прочитала обмен любезностями.



«Леваки» Петербургский рэпер Рич, написавший трек «Грязная работа», в конце августа рассказал, что возникли трудности с выходом альбома «Ополченский романс». Он должен был стать саундтреком к одноименному сериалу.



«Артист с патриотическими наклонностями — это вам не Нойз МС *. Ему мы песню Егора Летова не дадим, например. Всем можно, вам нельзя. <...> Что произойдёт, если Рич для сериала "Ополченский романс" споёт песню Летова, Цоя или СашБаша? Наверное, что-то непоправимое. Что-то очень прорусское. Что-то надорвётся в душе у скептических людей», — говорится в посте.



Музыкант заявил, что никакие предварительные договоренности «с некоторыми правообладателями» не работают. Он добавил: сгорело несколько хороших песен, потому что «нам не дают их выпустить». Вспомнили музыканта Noize MC (Ивана Алексеева*) не просто так. Тот в 2019 году выпустил кавер на песню «Всё как у людей» Егора Летова.

После отказа писатель Захар Прилепин поднял вопрос об авторском праве у наследников. Тему он обозначил так: права на классические советские и постсоветские песни, которые наследники периодически «не дают использовать неправильным людям (всяким там, например, милитаристам и прочим ополченцам)».



«Это, конечно, дичь, но, как минимум, у двух абсолютно патриотических наших рок-легенд — вдовы стопроцентные либералки. И, да, Нойзу они без проблем позволяют делать кавера», — написал он. Прилепин рассказал о внучке майора Красной армии и поэта Евгения Долматовского, которую обозначил как «либералку, эмигрантку и нетвойнистку». По его словам, женщина запрещает исполнять песни «Любимый город может спать спокойно», «Ты ждешь, Лизавета» и другие. Затем писатель задается риторическим вопросом: если у наследников «права» — какие права у Долматовского? После этого перешел к ситуации с песней Егора Летова.



«Слетелись утлой стаей как бы "белогвардейцы" и типа "монархисты", и стали шумно запрещать всяким "левакам" (типа этих вот музыкантов и меня, грешного) использовать песни Летова в своих целях. Потому как — "священное право собственности". Но эдак ведь можно и прав на исполнение "Вставай, страна огромная" лишиться, и на, скажем, исполнение военных песен Высоцкого тоже. Дело ж нехитрое. Права ж священны», — написал Захар Прилепин. В конце своего поста писатель подчеркнул, что не либералы, а патриоты поддерживают право вдовы Летова не давать песен сторонникам СВО. «Врагов, как говорится, не надо, когда такое вокруг», — подытожил он.



Публицист и член писательского сообщества «Союз 24 февраля» Андрей Рудалев в своем телеграм-канале заявил, что в таких ситуациях попускать наследникам не стоит. «Тут, как минимум административка нарисовывается. Ну, и внимание СМИ с вопросом: отчего вы такие скоты?!» — сказано в посте. «Белогвардейцы» Автор телеграм-канала «Под лед» Свят Павлов назвал реакцию на отказ вдовы Егора Летова от коммерческого использования его песен «совершенно омерзительной историей» и «травлей». «В ход пошли угрозы и оскорбления. Наталью за то, что она не дает наживаться на наследии мужа, заклеймили "либералкой". Короче, опять либералы в штаны насрали», — пишет он.



Павлов назвал работу Натальи Чумаковой с наследием Егора Летова великолепным примером того, «как должна себя вести вдова гения». Женщина оцифровала архив «Гражданской обороны» и, как пишет автор телеграм-канала, приняла участие в создании крутых документальных фильмов о Летове, а теперь «не дает наживаться на его наследии всяким проходимцам».



Также Свят Павлов нелицеприятно отозвался о творчестве рэпера Рича. «Так что лучи поддержки вдове Летова. А прилепинцы пускай свои песни исполняют. Благо, что они никому не нужны», — считает он.

Еще блогер предположил, что «прилепинцы» в коммерческом споре хотят разыграть идеологическую карту. С подобными оценками выступил и автор телеграм-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский с заявлением, что «красные инфоцыгане атаковали вдову Егора Летова». Ее он назвал «заслуженной боевой подругой» музыканта. Консервативный публицист вспомнил историю и отметил, что у большевиков «моя собственность — это моя собственность», а «чужая собственность — наша общая собственность».

«Что делают сегодня прилепинцы? Под видом продвижения патриотического искусства и войны с либералами пытаются занять все хлебные места в нашей культуре вместо них. Всех, кто их критикует, или тех, кто им не нравится, они тут же клеймят либералами, 5 колонной и недобитыми белогвардейцами», — сказано в посте. Автор «Сынов монархии» призвал сначала снять крутой патриотический сериал, «а потом уже рассказывать».

«Новые родятся да командиры. Это хорошо, это так и надо»

Рэпер Рич Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





«Фонтанке» рэпер Рич рассказал, что хотел сделать кавер на песню Егора Летова «Как листовка». Планировалось, что она будет в первой серии сериала.



«Дело в том, что сюжет развивается вокруг Донбасса в 2014 году. Нам очень подходил текст: «Новые родятся, да командиры. Это хорошо, это так и надо», — поделился исполнитель.

Новые родятся, да командиры.

Это хорошо, это так и надо.

Что бы ни сказали — не станем спорить,

Что бы ни дарили — не станем верить. По словам Рича, от вдовы Летова было получено предварительное согласие, договор не был подписан, но была представлена демозапись. «Ее послушали и сказали, что таким людям, как я, разрешение не дадим», — продолжил он.



После этого продюсер сериала Юсуп Бахшиев увеличил финансовое предложение за кавер втрое. Вдова дала добро, однако позже выяснилось, что исполнение трека готовы разрешить только на несколько секунд в самом сериале, в альбом включать его нельзя, делать клип и выступать с ним — тоже. Хотя изначально, говорит Рич, в договоре всё это предполагалось.

«Мы выступать и не хотели, но концепция была в том, чтобы был сериал с альбомом саундтреков, тогда было бы странно, если бы там не было песни. На этом мы и разошлись», — объяснил музыкант.



Рич предполагает, что Наталья Чумакова отказала из-за возможных репутационных потерь. «Если бы трек вышел в альбоме и был снят клип, то это вызвало бы резонанс, тогда не удалось бы по-тихому осуществить сделку», — рассказал рэпер.



На многочисленные звонки корреспондента «Фонтанки» сама Наталья Чумакова не ответила, сообщения в мессенджерах не прочитала.



* Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) внесен в реестр иностранных агентов Минюстом РФ.