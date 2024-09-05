В 2025 году в Пушкинском районе откроется школа на 825 учеников

На Кокколевской улице в Пушкинском районе в следующем учебном году примет учеников новая школа на 825 мест. Как сообщает застройщик «Терминал-Ресурс», здание станет третьим корпусом школы № 530 в Пушкине. Строительство опережает график, сдать объект планируют уже в этом году.

В четырехэтажном здании школы разместятся два бассейна, спортивный и актовый залы, площадки для отдыха и спорта.



На территории у школы в рамках проекта «Образцовые кварталы» создадут спортивный кластер с площадками для гимнастики, прыжков в высоту и длину, волейбола и баскетбола, а также с футбольным полем, местом для игры в теннис и бадминтон, полосой препятствий.

