    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, вос

    774мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.93eur98.07

    Половина родителей, покупающих жилье детям-студентам, выбирают студии

    208
    обсудить

    Почти 40 % родителей готовы приобрести недвижимость своим детям-студентам, причем половина из них выбирают в качестве студенческого жилья именно студии. Таковы данные опроса, проведенного Группой Аквилон.

    При этом почти четверть опрошенных готовы выбрать квартиру побольше. Что касается локаций, то 17 % респондентов предпочли выбрать квартиру близко от места учебы, 8 % сочли важнее близость к центру города. На последнем по популярности месте среди «студенческих локаций» оказался вариант квартиры рядом с парком.

    — Покупка квартиры «на вырост» долго остается устойчивым трендом, — отмечает Наталия Коротаевская, коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО. — Из-за небольшого горизонта планирования люди делают ставку на размер ежемесячного платежа и приобретают квартиры надолго.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close