Почти 40 % родителей готовы приобрести недвижимость своим детям-студентам, причем половина из них выбирают в качестве студенческого жилья именно студии. Таковы данные опроса, проведенного Группой Аквилон.



При этом почти четверть опрошенных готовы выбрать квартиру побольше. Что касается локаций, то 17 % респондентов предпочли выбрать квартиру близко от места учебы, 8 % сочли важнее близость к центру города. На последнем по популярности месте среди «студенческих локаций» оказался вариант квартиры рядом с парком.



— Покупка квартиры «на вырост» долго остается устойчивым трендом, — отмечает Наталия Коротаевская, коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и ЛО. — Из-за небольшого горизонта планирования люди делают ставку на размер ежемесячного платежа и приобретают квартиры надолго.

