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    Спрос на умные колонки в России за 7 месяцев вырос на 39% — продано 2,5 млн штук

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    2 комментария

    За январь — июль 2024 года в России было продано 2,5 млн умных колонок, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным цифровой экосистемы МТС, продажи в деньгах выросли на 53%, до 23 млрд рублей.

    Как отметили в МТС, популярность умных колонок растет в том числе в связи с тем, что их функционал расширяется. Например, недавно МТС вместе с «Яндексом» запустили функцию звонков через умные колонки — виртуальный ассистент самостоятельно набирает номер, а сам звонок тарифицируется по условиям текущего мобильного пакета.

    Во время входящего вызова виртуальный помощник сообщит имя звонящего, а сам звонок поступит на колонку одновременно с мобильным телефоном, даже если он будет в беззвучном режиме или выключен. Ответить можно будет с помощью команды цифровому ассистенту. Еще пользователи смогут самостоятельно настроить удобное время для уведомлений о входящих звонках (режим «Не беспокоить»).

    Напомним, что существует и обратная функция — можно позвонить на умную колонку со своего телефона или с колонки на колонку.

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    Комментарии 2

    Cashmare05 Сен 2024 в 16:20
    раньше колонки были ещё умнее, они сообщали о входящем звонке на лежащий рядом телефон раньше, чем начинал звонить сам телефон
    +0−0
    Заливщик голосовых планок05 Сен 2024 в 16:02
    Ну хоть что-то в домах россиян будет умное. :)
    +0−0
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