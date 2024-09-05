Спрос на умные колонки в России за 7 месяцев вырос на 39% — продано 2,5 млн штук

За январь — июль 2024 года в России было продано 2,5 млн умных колонок, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным цифровой экосистемы МТС, продажи в деньгах выросли на 53%, до 23 млрд рублей.

Как отметили в МТС, популярность умных колонок растет в том числе в связи с тем, что их функционал расширяется. Например, недавно МТС вместе с «Яндексом» запустили функцию звонков через умные колонки — виртуальный ассистент самостоятельно набирает номер, а сам звонок тарифицируется по условиям текущего мобильного пакета.