Спрос на умные колонки в России за 7 месяцев вырос на 39% — продано 2,5 млн штук

За январь — июль 2024 года в России было продано 2,5 млн умных колонок, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным цифровой экосистемы МТС, продажи в деньгах выросли на 53%, до 23 млрд рублей.
Как отметили в МТС, популярность умных колонок растет в том числе в связи с тем, что их функционал расширяется. Например, недавно МТС вместе с «Яндексом» запустили функцию звонков через умные колонки — виртуальный ассистент самостоятельно набирает номер, а сам звонок тарифицируется по условиям текущего мобильного пакета.
Во время входящего вызова виртуальный помощник сообщит имя звонящего, а сам звонок поступит на колонку одновременно с мобильным телефоном, даже если он будет в беззвучном режиме или выключен. Ответить можно будет с помощью команды цифровому ассистенту. Еще пользователи смогут самостоятельно настроить удобное время для уведомлений о входящих звонках (режим «Не беспокоить»).
Напомним, что существует и обратная функция — можно позвонить на умную колонку со своего телефона или с колонки на колонку.