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    Байкеру оторвало ногу при встрече с автомобилем на Приморском

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    4 комментария
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Полиция устанавливает обстоятельства серьезной аварии, произошедшей утром 5 сентября в Курортном районе Петербурга. Тяжелые травмы в ней получил мотоциклист.

    В 9:45 у дома 448 по Приморскому шоссе столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл Harley-Davidson. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 53-летний водитель «Фольксвагена» повернул с Приморского налево, не пропустив «Харлей», который ехал во встречном направлении.

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    В результате ДТП 48-летнему байкеру оторвало ногу. С травматической ампутацией правой голени мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

    По факту случившегося ведется проверка.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 4

    27457080605 Сен 2024 в 16:39
    Зато не мобилизуют теперь
    +0−0
    27496352405 Сен 2024 в 16:12
    в авто ехал слепой, они всё время так поворачивают перед байкерами даже если 60 км едет
    +2−2
    А1357905 Сен 2024 в 15:53
    Одно из двух, или в авто ехал слепой, или байкер перепутал мотоцикл с самолетом, а дорогу с ВПП.
    +3−2
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