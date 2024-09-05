Байкеру оторвало ногу при встрече с автомобилем на Приморском

Полиция устанавливает обстоятельства серьезной аварии, произошедшей утром 5 сентября в Курортном районе Петербурга. Тяжелые травмы в ней получил мотоциклист.
В 9:45 у дома 448 по Приморскому шоссе столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл Harley-Davidson. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 53-летний водитель «Фольксвагена» повернул с Приморского налево, не пропустив «Харлей», который ехал во встречном направлении.
В результате ДТП 48-летнему байкеру оторвало ногу. С травматической ампутацией правой голени мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
По факту случившегося ведется проверка.