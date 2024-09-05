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Происшествия Итальянский подросток зарезал свою семью после дня рождения отца. Теперь он просит встречи с другими родственниками

Итальянский подросток зарезал свою семью после дня рождения отца. Теперь он просит встречи с другими родственниками

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7 комментариев

В итальянском городе Падерно-Дуньяно 17-летний подросток с помощью кухонного ножа расправился со своими родителями и младшим братом. Свои действия он объяснил импульсивностью и попросил встречи с другими родственниками, сообщила местная газета L'unione Sarda 5 сентября.

Трагедия в итальянской семье произошла утром 1 сентября после празднования 51-го дня рождения отца. Подросток дождался, пока все уснут, прежде чем убить своего 12-летнего брата, а затем и родителей, передает Yna.co.

После случившегося юноша позвонил в полицию. Правоохранителям он рассказал, что отец был убит после того, как заметил убийство других членов семьи.

Сейчас подросток находится в тюрьме для несовершеннолетних в Милане. Как указал его адвокат, мальчик нанес своим жертвам порядка 68 ножевых ранений. «Он не осознавал. Их много, да. Это могло означать, что он не был самим собой», — добавила сторона защиты. Сам юноша признался, что действовал импульсивно.

Адвокат также отметил, что подросток просит о встрече со своими родственниками — бабушкой, дедушкой и тетей. Расследование дела продолжается.

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Комментарии
7
Pupin
5 сентября 2024, 15:50
Зачем здесь эта новость?
282408812
5 сентября 2024, 16:13
из гуманизма, такую встречу надо обязательно организовать
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