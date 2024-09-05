В Оккервиле вызволяли пленника из квартиры, где двое размахивали ножом и топором

Пленённого в чужой квартире мужчину спасали друг и полицейские в Невском районе Петербурга. Его удерживали двое с лихим прошлым.

Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, два дня назад начало спасательной операции на проспекте Солидарности, 9, положило сообщение, отправленное 36-летним жителем соседнего дома товарищу. Он написал, что заперт в чужой квартире, и указал адрес.

Немногим позже половины одиннадцатого часа вечера друг уже звонил в дверь. Открывать её не торопились, при этом из квартиры доносился шум борьбы. Мужчина позвонил в полицию.