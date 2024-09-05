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    В Оккервиле вызволяли пленника из квартиры, где двое размахивали ножом и топором

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    2 комментария

    Пленённого в чужой квартире мужчину спасали друг и полицейские в Невском районе Петербурга. Его удерживали двое с лихим прошлым.

    Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, два дня назад начало спасательной операции на проспекте Солидарности, 9, положило сообщение, отправленное 36-летним жителем соседнего дома товарищу. Он написал, что заперт в чужой квартире, и указал адрес.

    Немногим позже половины одиннадцатого часа вечера друг уже звонил в дверь. Открывать её не торопились, при этом из квартиры доносился шум борьбы. Мужчина позвонил в полицию.

    Приезд сотрудников на находившихся внутри впечатления как будто не произвёл, дверь оставалась закрытой, из-за неё кричали и просили о помощи. Попасть внутрь удалось около часа ночи — уже вместе с оперативниками уголовного розыска.

    В квартире оказался избитый гость, 33-летний хозяин и его знакомый-ровесник. Последних двоих увезли в отдел для разбирательства.

    «Пострадавший рассказал, что подозреваемые требовали у него 60 000 рублей в счёт несуществующего долга, для пущей убедительности подкрепляя свои требования применением ножа и топора», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ни для одного из задержанных первым оно не будет. По предварительным данным «Фонтанки», хозяина квартиры, в которой выбивали деньги, два года назад обвиняли в угрозе убийством, дело было прекращено по примирению сторон. Его знакомого судили за неудавшуюся кражу и покушение на сбыт наркотиков в значительном размере.

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    Заперт в квартире
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    Комментарии 2

    28206267505 Сен 2024 в 15:51
    Мариупольцы решили обосноваться?
    +0−0
    Zloi_prohozhiy05 Сен 2024 в 15:38
    >Приезд сотрудников на находившихся внутри впечатления как будто не произвёл

    Пусть идут тележки на парковках супермаркетов собирать, может, с этим справятся
    +0−0
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