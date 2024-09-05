В Оккервиле вызволяли пленника из квартиры, где двое размахивали ножом и топором

Пленённого в чужой квартире мужчину спасали друг и полицейские в Невском районе Петербурга. Его удерживали двое с лихим прошлым.
Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, два дня назад начало спасательной операции на проспекте Солидарности, 9, положило сообщение, отправленное 36-летним жителем соседнего дома товарищу. Он написал, что заперт в чужой квартире, и указал адрес.
Немногим позже половины одиннадцатого часа вечера друг уже звонил в дверь. Открывать её не торопились, при этом из квартиры доносился шум борьбы. Мужчина позвонил в полицию.
Приезд сотрудников на находившихся внутри впечатления как будто не произвёл, дверь оставалась закрытой, из-за неё кричали и просили о помощи. Попасть внутрь удалось около часа ночи — уже вместе с оперативниками уголовного розыска.
В квартире оказался избитый гость, 33-летний хозяин и его знакомый-ровесник. Последних двоих увезли в отдел для разбирательства.
«Пострадавший рассказал, что подозреваемые требовали у него 60 000 рублей в счёт несуществующего долга, для пущей убедительности подкрепляя свои требования применением ножа и топора», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ни для одного из задержанных первым оно не будет. По предварительным данным «Фонтанки», хозяина квартиры, в которой выбивали деньги, два года назад обвиняли в угрозе убийством, дело было прекращено по примирению сторон. Его знакомого судили за неудавшуюся кражу и покушение на сбыт наркотиков в значительном размере.