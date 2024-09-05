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    Екатерина II и Вольтер выйдут на сцену Александринки

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    Премьерные показы спектакля «Екатерина и Вольтер» состоятся 8 и 22 сентября в Царском фойе Александринского театра. Постановка по переписке российской императрицы и французского философа станет первой работой Никиты Кобелева в статусе художественного руководителя театра.

    Фото: alexandrinsky.ru
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    Этот спектакль — для двоих. Для двоих великих: Екатерины Второй и французского мыслителя, первого философа и писателя эпохи Просвещения Вольтера. Роли первой величины исполнят народные артисты РФ — Игорь Волков и Эра Зиганшина, которая отметила в этом году юбилей, 80 лет.

    Спектакль Никиты Кобелева погружает зрителя в мир эпистолярного диалога — основой постановки послужили подлинные письма Екатерины и Вольтера. Их переписка длилась 15 лет (с 1763 по 1778 год) и впервые была опубликована в полном объеме лишь несколько лет назад. В этих письмах отразились не только политические и философские взгляды двух личностей эпохи Просвещения, но и их глубокое уважение и, возможно, даже романтические чувства друг к другу. Они обсуждают самые разные темы: от проблем вооруженных конфликтов того времени и правового устройства государства до естественных наук и литературы.

    Важно отметить, что все тексты писем, звучащие в спектакле (за исключением пролога и эпилога, написанных драматургом Еленой Сыловой), являются подлинными историческими документами. «Екатерина и Вольтер» — это не только история их переписки, но и отчасти оммаж французскому театру XVIII века, с его изящной иронией и легкой словесной игрой.

    16+

    Арина Хек

    Фото: alexandrinsky.ru

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