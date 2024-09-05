Ярославская депутат на машине TANK протаранила автобус. Пострадавшие — она сама и ещё семь человек

Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом и автомобилем в Ярославле утром 5 сентября.
Как сообщает УГИБДД УМВД по Ярославской области, в 7:40 на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской столкнулись автомобиль TANK и автобус. По предварительной версии, 49-летняя женщина на «китайце» при выезде со второстепенной дороги не пропустила ПАЗ, двигавшийся по главной дороге, под управлением 49-летнего же мужчины. От удара автобус врезался в дом. Госпитализированы восемь человек: оба водителя и шесть пассажиров автобуса.
По данным «ЯрНьюс», за рулем легковушки находилась депутат Ярославской областной думы Марина Степанова. По телефону депутата ответил ее помощник. Он подтвердил, что Степанова попала в аварию и находится в больнице, предположительно без серьёзных травм.
Марина Степанова — руководитель фермерского хозяйства. Занимает должность заместителя председателя комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, с сентября 2023 года — депутат областной думы.