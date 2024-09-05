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    Ярославская депутат на машине TANK протаранила автобус. Пострадавшие — она сама и ещё семь человек

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    11 комментариев

    Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом и автомобилем в Ярославле утром 5 сентября.

    Автор: УГИБДД УМВД по Ярославской области

    Как сообщает УГИБДД УМВД по Ярославской области, в 7:40 на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской столкнулись автомобиль TANK и автобус. По предварительной версии, 49-летняя женщина на «китайце» при выезде со второстепенной дороги не пропустила ПАЗ, двигавшийся по главной дороге, под управлением 49-летнего же мужчины. От удара автобус врезался в дом. Госпитализированы восемь человек: оба водителя и шесть пассажиров автобуса.

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    По данным «ЯрНьюс», за рулем легковушки находилась депутат Ярославской областной думы Марина Степанова. По телефону депутата ответил ее помощник. Он подтвердил, что Степанова попала в аварию и находится в больнице, предположительно без серьёзных травм.

    Марина Степанова — руководитель фермерского хозяйства. Занимает должность заместителя председателя комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, с сентября 2023 года — депутат областной думы.

    Кадр из видео <a href="https://vk.com/ugibdd76" class="io-leave-page _" target="_blank">УГИБДД УМВД по Ярославской области</a>,
    Кадр из видео УГИБДД УМВД по Ярославской области,

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    Комментарии 11

    jfg332205 Сен 2024 в 16:13
    заплата интересно какая у нее, хватит всем на выплаты?
    +0−0
    Mies05 Сен 2024 в 15:45
    А ехала бы на отечественной Ладе, такого бы не случилось.
    +0−0
    Антибункерный05 Сен 2024 в 15:18
    Депутатша, да ещё и на китайском танке. Далеко уедет...
    +2−0
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