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    Полиция возбудила дело после избиения девочки на скейтплощадке в Колпино. Бастрыкин требует ещё

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    3 комментария

    Уголовное дело о побоях расследует полиция Колпинского района Петербурга после удара в челюсть, который получила 10-летняя школьница. Ищут девочку постарше.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 сентября, информация о подростковом конфликте на Раумской улице, 9, в Колпино, поступила в ведомство два дня назад. Во вторник вечером на скейтплощадке общего языка не нашли две девочки, старшая ударила 10-летнюю кулаком в лицо.

    По данным «Фонтанки», в больнице пострадавшей диагностировали ушиб и после оказания медицинской помощи отпустили. С заявлением в полицию обратилась мать. По её словам, дочь задирали у школы три девочки, той, что била, на вид около 13 лет.

    В полиции квалифицировали случившееся по статье «Побои» (116 УК). «Приняты меры к установлению второй участницы конфликта, а также его причин и обстоятельств», — сообщили в главке.

    Детский конфликт привлёк внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он потребовал от подчинённых возбудить дело и предоставить доклад.

    «В социальных медиа сообщается о том, что в Санкт-Петербурге группа подростков избила 10-летнюю девочку на скейт-площадке. Также сообщается, что несовершеннолетние совершают нападения и на других детей, снимая происходящее на видеокамеру и размещая затем эти записи в сети Интернет», — говорится в релизе СКР.

    Петербургский Следком начал проверку, ищут признаки уголовного хулиганства.

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    Комментарии 3

    28094890105 Сен 2024 в 15:38
    бастрыкин потребовал..пусть потребует возбуждения уголовного дела против самого вождя- организатора всего этого безобразия..
    +0−1
    AndrewBarsik05 Сен 2024 в 15:02
    Хорошо бы Фонтанка опубликовала инструкцию - что надо сделать, чтобы Бастрыкин "требовал ещё". А то знаю десятки случаев, когда люди обращаются в адрес Бастрыкина с заявлениями о преступлениях, в том числе об убийствах, а он ничего ни от кого не "требует ещё", а даже вообще никакой реакции, никогда, ни на одно заявление.
    +1−0
    VKuser17419822105 Сен 2024 в 14:04
    в самый раз занятие для главы СК!
    +3−1
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