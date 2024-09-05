Полиция возбудила дело после избиения девочки на скейтплощадке в Колпино. Бастрыкин требует ещё

Уголовное дело о побоях расследует полиция Колпинского района Петербурга после удара в челюсть, который получила 10-летняя школьница. Ищут девочку постарше.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 сентября, информация о подростковом конфликте на Раумской улице, 9, в Колпино, поступила в ведомство два дня назад. Во вторник вечером на скейтплощадке общего языка не нашли две девочки, старшая ударила 10-летнюю кулаком в лицо.
По данным «Фонтанки», в больнице пострадавшей диагностировали ушиб и после оказания медицинской помощи отпустили. С заявлением в полицию обратилась мать. По её словам, дочь задирали у школы три девочки, той, что била, на вид около 13 лет.
В полиции квалифицировали случившееся по статье «Побои» (116 УК). «Приняты меры к установлению второй участницы конфликта, а также его причин и обстоятельств», — сообщили в главке.
Детский конфликт привлёк внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он потребовал от подчинённых возбудить дело и предоставить доклад.
«В социальных медиа сообщается о том, что в Санкт-Петербурге группа подростков избила 10-летнюю девочку на скейт-площадке. Также сообщается, что несовершеннолетние совершают нападения и на других детей, снимая происходящее на видеокамеру и размещая затем эти записи в сети Интернет», — говорится в релизе СКР.
Петербургский Следком начал проверку, ищут признаки уголовного хулиганства.