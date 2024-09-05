В Карелии более чем 80 жителям потребовалась медпомощь после шавермы

Более 80 человек обратились за медицинской помощью после употребления шавермы в городе Сегежа в Карелии. Часть из них доставлены в инфекционное отделение. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

«В период с 1 по 4 сентября в Сегежскую ЦРБ за медицинской помощью обратились 87 граждан, почувствовавших недомогание после употребления шавермы», — написал он в своем Telegram-канале.



В настоящее время в инфекционном отделении получают лечение 26 человек, 16 из них — дети, остальные проходят амбулаторное лечение. У первых трех заболевших выявлен сальмонеллез. Состояние части пациентов медики оценивают как средней тяжести.