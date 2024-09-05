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    В Карелии более чем 80 жителям потребовалась медпомощь после шавермы

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    10 комментариев

    Более 80 человек обратились за медицинской помощью после употребления шавермы в городе Сегежа в Карелии. Часть из них доставлены в инфекционное отделение. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

    «В период с 1 по 4 сентября в Сегежскую ЦРБ за медицинской помощью обратились 87 граждан, почувствовавших недомогание после употребления шавермы», — написал он в своем Telegram-канале.

    В настоящее время в инфекционном отделении получают лечение 26 человек, 16 из них — дети, остальные проходят амбулаторное лечение. У первых трех заболевших выявлен сальмонеллез. Состояние части пациентов медики оценивают как средней тяжести.

    Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. К ситуации подключились Управление Роспотребнадзора по республике и Минздрав Карелии. В связи с выявленными нарушениями составлен протокол о временном запрете деятельности данного ИП.

    Лабораторные исследования продолжаются. Ведется эпидрасследование.

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    Комментарии 10

    Warum05 Сен 2024 в 13:47
    Странно, там люди кроме водки разве что ещё едят?
    +0−0
    Повестка дна05 Сен 2024 в 13:36
    Растет уровень жизни, а уровень контроля качества продуктов так вообще зашкаливает, дорогие товарищи!
    +1−1
    triton197705 Сен 2024 в 13:34
    Шавермы "ларечного типа" или из какого то конкретного заведения общепита, или "шавермопродукт" из крупных торговых сетей?
    +0−2
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