В Ленобласти водитель «Митсубиши» на встречке попал под фуру и погиб

В десятом часу утра 5 сентября в Тосненском районе произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти.

Источник: официальный канал УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На 104-м километре дороги «А-120» (Южное полукольцо) водитель «Митсубиши» выехал на встречную полосу движения и влетел в фуру Dongfeng, которой управлял 55-летний мужчина. Машины оказались в кювете.



1 из 3 Источник: официальный канал УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», - сообщили в ведомстве.



Сейчас полицейские устанавливают его личность.

