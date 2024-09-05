В Ленобласти водитель «Митсубиши» на встречке попал под фуру и погиб

В десятом часу утра 5 сентября в Тосненском районе произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти.
На 104-м километре дороги «А-120» (Южное полукольцо) водитель «Митсубиши» выехал на встречную полосу движения и влетел в фуру Dongfeng, которой управлял 55-летний мужчина. Машины оказались в кювете.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», - сообщили в ведомстве.
Сейчас полицейские устанавливают его личность.
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