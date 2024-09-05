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Происшествия В Ленобласти водитель «Митсубиши» на встречке попал под фуру и погиб

В Ленобласти водитель «Митсубиши» на встречке попал под фуру и погиб

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2 комментария

В десятом часу утра 5 сентября в Тосненском районе произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти.

На 104-м километре дороги «А-120» (Южное полукольцо) водитель «Митсубиши» выехал на встречную полосу движения и влетел в фуру Dongfeng, которой управлял 55-летний мужчина. Машины оказались в кювете.

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«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб», - сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают его личность.

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Комментарии
2
280303529
5 сентября 2024, 13:49
Мастеровито.
57433789
5 сентября 2024, 13:37
очередной "ну я же не тошнот какой то"
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