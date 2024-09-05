Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

ясная погода, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

вос.

 775мм 54%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07
Коворкинг на гране банкротства
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Смольный отказался от «Такси»
Профсоюзы против прокуратуры
Трамвай по железной дороге
Запрет на телефоны в школах
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Дополнительный заработок. Глава одного из отделов Смольнинского автопарка получил условный срок за поборы с подчиненных

Дополнительный заработок. Глава одного из отделов Смольнинского автопарка получил условный срок за поборы с подчиненных

1 499
10 комментариев

Смольнинский районный суд Петербурга признал начальника отдела правового обеспечения и кадровой работы СПб ГБАУ «Смольнинское» Алима Кокова виновным в превышении должностных полномочий. За поборы с подчиненных сотрудник госучреждения получил три года условно с испытательным сроком, сообщает в четверг, 5 сентября, Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Коков требовал от своих сотрудников часть их ежемесячной зарплаты. В противном случае обещал уволить. С октября 2019 года по ноябрь 2023 года четверо работников СПб ГБАУ «Смольнинское» передали своему начальнику Кокову 2,2 миллиона рублей.

Таким образом, руководитель отдела правового обеспечения и кадровой работы нарушил конституционные права своих сотрудников на свободный труд, а также их трудовые права на своевременную и полную выплату справедливой зарплаты. Также суд посчитал, что действия Кокова подорвали авторитет Смольнинского автопарка.

Свою вину мужчина признал. Его отпустили из-под стражи в зале суда.

СПб ГБАУ «Смольнинское» занимается обеспечением служебными машинами чиновников и депутатов. Учредителями организации является администрация губернатора Петербурга и комитет по управлению городским имуществом.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Cashmare
5 сентября 2024, 13:07
что-то не наблюдаю я в ст. 286 ч. 3 УК РФ условки. поделился?
-4*
5 сентября 2024, 13:09
Крысёныша тоже надо проверить!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Новости компаний
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ТОП 5
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40
Открылись продажи квартир второй очереди строительства в сити-квартале Plus Пулковский
4 сентября, 14:00