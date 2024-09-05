Дополнительный заработок. Глава одного из отделов Смольнинского автопарка получил условный срок за поборы с подчиненных

Смольнинский районный суд Петербурга признал начальника отдела правового обеспечения и кадровой работы СПб ГБАУ «Смольнинское» Алима Кокова виновным в превышении должностных полномочий. За поборы с подчиненных сотрудник госучреждения получил три года условно с испытательным сроком, сообщает в четверг, 5 сентября, Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Коков требовал от своих сотрудников часть их ежемесячной зарплаты. В противном случае обещал уволить. С октября 2019 года по ноябрь 2023 года четверо работников СПб ГБАУ «Смольнинское» передали своему начальнику Кокову 2,2 миллиона рублей.



Таким образом, руководитель отдела правового обеспечения и кадровой работы нарушил конституционные права своих сотрудников на свободный труд, а также их трудовые права на своевременную и полную выплату справедливой зарплаты. Также суд посчитал, что действия Кокова подорвали авторитет Смольнинского автопарка.

Свою вину мужчина признал. Его отпустили из-под стражи в зале суда.

СПб ГБАУ «Смольнинское» занимается обеспечением служебными машинами чиновников и депутатов. Учредителями организации является администрация губернатора Петербурга и комитет по управлению городским имуществом.