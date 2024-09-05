В Петербурге реанимируют мальчика после падения на детской площадке

В Красносельском районе накануне произошел инцидент на детской площадке, в результате которого семилетний мальчик получил серьезные травмы, об этом стало известно «Фонтанке». По предварительной информации, ребенок находился без сопровождения взрослых, когда упал с горки.

В 17:40 его мать сообщила по номеру «112» о том, что сын вернулся домой с прогулки с жалобами на боли в спине. Скорая помощь доставила мальчика в детскую городскую больницу № 1. Предварительно, он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени.