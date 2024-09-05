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    В Петербурге реанимируют мальчика после падения на детской площадке

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    В Красносельском районе накануне произошел инцидент на детской площадке, в результате которого семилетний мальчик получил серьезные травмы, об этом стало известно «Фонтанке». По предварительной информации, ребенок находился без сопровождения взрослых, когда упал с горки.

    В 17:40 его мать сообщила по номеру «112» о том, что сын вернулся домой с прогулки с жалобами на боли в спине. Скорая помощь доставила мальчика в детскую городскую больницу № 1. Предварительно, он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени.

    Состояние ребенка оценивается как тяжелое, он был помещен в реанимацию. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия. Семья мальчика не состоит на учете в органах опеки и выглядит благополучной.

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