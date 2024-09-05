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Бизнес Образ жизни Общество фонтанка pro Эксперты рассказали, почему россияне едят птицу и мясо чаще, чем рыбу

Эксперты рассказали, почему россияне едят птицу и мясо чаще, чем рыбу

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8 комментариев

Всего 38% россиян едят рыбу каждую неделю — по популярности она значительно уступает курице и мясу животных. Основные причины — сравнительно высокая стоимость и ограниченный выбор в магазинах. Также россияне отметили, что не умеют готовить блюда на основе рыбы и в целом не привыкли есть ее часто. Об этом говорится в исследовании, проведенном СберМаркетингом, которое было представлено на ВЭФ-2024 в рамках экспертной дискуссии. В обсуждении участвовали представители органов государственной власти и торговых сетей.

Если мясо птицы (в основном курица) регулярно употребляют 62% россиян, животных — 27%, то рыбу постоянно едят лишь 11% из более чем 100 тысяч человек, опрошенных на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. Вылов рыбы растет — только за январь 2024 года он превысил 408 тыс. тонн, что, по данным Росрыболовства, на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом потребление рыбной продукции ежегодно падает: в 2022 году, согласно последним опубликованным данным Росстата, на душу населения приходилось всего 19,2 кг рыбы в год, тогда как еще в 2012 году — 27,2 кг в год. Исследование, проведенное СберМаркетингом, показало основные барьеры, из-за которых россияне редко включают рыбу в свой рацион. Тех, кто ее не ест совсем, кстати, мало — всего 3%, но только 38% едят ее каждую неделю. Анализ продаж сетей, на основе данных аналитической компании NTech, показал, что лидеры среди рыбных продуктов по потреблению — консервы и охлажденная, замороженная рыба. При этом 63% опрошенных хотели бы покупать рыбу чаще, причем желательно охлажденную. Россияне отказываются от покупки рыбы из-за того, что не находят вкусную продукцию на полках магазинов, замечают большое количество льда в замороженной рыбе, испытывают трудности с приготовлением блюд на основе рыбы.

В регионах, далеких от мест вылова, цены достаточно высокие, а выбор — маленький, особенно если не учитывать крупные города-миллионники.

По поручению президента РФ Минсельхоз и Росрыболовство начали разработку дорожной карты по увеличению потребления отечественной рыбной продукции до 28 кг к 2030 году. Заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова рассказала, что на Камчатке три года назад стартовал проект «Камчатская рыба», в рамках которого идут прямые поставки от рыбаков в розницу. При этом цена, по мнению участников дискуссии, не является ключевым барьером.

Еще один серьезный барьер, по данным исследования, недостаток знаний — немногие знают, как правильно выбирать и готовить рыбу, и понимают ее пользу, а традиционные пищевые привычки включают, скорее, мясные блюда и птицу. Рыба же если и появляется, то на праздничном столе. Даже рекламы рыбы в 2020–2024 годах размещалось в 5 раз меньше, чем мяса и птицы. «Сейчас цель рекламных роликов — привлечь внимание потенциальных покупателей, а не поделиться с ними новой информацией, — отметил Евгений Батяшин, директор по исследованиям и разработке СберМаркетинга. — Потребителям нужно рекламировать не просто продукт, а целую категорию, отвечать на вопросы, которые сейчас встают перед потребителями, и формировать культуру потребления рыбы».

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Комментарии
9
Соловей-Помётчик
5 сентября 2024, 14:49
потому что дорого. О, я тоже эксперт
Рострелли
5 сентября 2024, 15:43
Иксперт, епрст.... Цены - то видел на нормальную рыбу?
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