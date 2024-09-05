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    Труп нашли в студии йоги на севере Петербурга

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    12 комментариев

    Судмедэксперты устанавливают причину гибели мужчины, найденного в студии йоги в Выборгском районе Петербурга. На коврике под одеялом лежал инструктор. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 сентября.

    Тело обнаружили в зале студии, расположенной в жилом доме на 2-м Муринском проспекте, 34, неподалёку от станции метро «Площадь Мужества», накануне около семи часов вечера. Мужчина лежал на спортивном коврике и был накрыт одеялом. Судя по гнилостным изменениям, со смерти мог пройти не один день.

    Личность умершего установлена. Это 34-летний житель Татарстана, который преподавал xатха-йогу, кундалини-йогу и крийя-йогу. В своей группе он рассказывал, что практикует медитацию более 7 лет. Занятия он проводил в том числе в зале на 2-м Муринском проспекте.

    По предварительным данным, в прошлом инструктора — приговор по статье о наркотиках. В зале нашлась также сумка умершего, а в ней — пакетик с неизвестным порошком. Вещество направлено на экспертизу.

    Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.

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    Комментарии 12

    alexk05 Сен 2024 в 10:37
    «Утром йога, вечером дорога»
    +0−0
    zuluska&barsik05 Сен 2024 в 10:28
    Йога без изменения сознания не йога. Жаль его, молодой.
    +0−0
    DEMOMON05 Сен 2024 в 10:00
    Наверное, кто-то остался не доволен его преподаванию куни-йогой.
    +2−1
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