Труп нашли в студии йоги на севере Петербурга

Судмедэксперты устанавливают причину гибели мужчины, найденного в студии йоги в Выборгском районе Петербурга. На коврике под одеялом лежал инструктор. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 сентября.

Тело обнаружили в зале студии, расположенной в жилом доме на 2-м Муринском проспекте, 34, неподалёку от станции метро «Площадь Мужества», накануне около семи часов вечера. Мужчина лежал на спортивном коврике и был накрыт одеялом. Судя по гнилостным изменениям, со смерти мог пройти не один день.

Личность умершего установлена. Это 34-летний житель Татарстана, который преподавал xатха-йогу, кундалини-йогу и крийя-йогу. В своей группе он рассказывал, что практикует медитацию более 7 лет. Занятия он проводил в том числе в зале на 2-м Муринском проспекте.