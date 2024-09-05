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Власть Путин рассказал об автотранспортном коридоре от Петербурга до Дальнего Востока

Путин рассказал об автотранспортном коридоре от Петербурга до Дальнего Востока

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16 комментариев

Президент РФ Владимир Путин, выступая 5 сентября на ВЭФ, рассказал о создании нового автотранспортного коридора от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.

«В декабре прошлого года открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. В конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени», — отметил президент.

В общей сложности длина этого коридора составит более 10 тысяч километров. Будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерова, Канска. Автотранспортный коридор будет среди прочего способствовать развитию внутреннего туризма. В состав дороги войдут и подъезды к пунктам пропуска через государственную границу России.

Путин заявил о необходимости сократить очереди на границе. Так, время досмотра грузового транспорта на Дальнем Востоке, по словам президента, не должно превышать 10 минут.

Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

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Комментарии
16
Слава России!
5 сентября 2024, 09:30
как в Туве поживает железная дорога, с пафосом костыль вождём был забит в 2011.
Ser_N0771
5 сентября 2024, 09:26
платная автодорога длинною в 10 тыс км... товары провезенные по ней станут не то что золотыми, они будут как тот чапельник «сделан из какого-то уникального сплава, 30 % палладия, 20 % иридия, остальное медь…» на такое расстояние товары должны возиться морским и ж/д транспортом, а автотранспорт осуществлять доставку на "последней мили"... но у нас всегда свой особый путь - самый дорогой и человекоемкий (1-2 человека на 20 тонн груза), на единицу провозимой продукции, вид транспорта делают основным...
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