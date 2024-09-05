Путин рассказал об автотранспортном коридоре от Петербурга до Дальнего Востока

Президент РФ Владимир Путин, выступая 5 сентября на ВЭФ, рассказал о создании нового автотранспортного коридора от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока.



«В декабре прошлого года открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. В конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени», — отметил президент.



В общей сложности длина этого коридора составит более 10 тысяч километров. Будут построены обходы Омска, Новосибирска, Кемерова, Канска. Автотранспортный коридор будет среди прочего способствовать развитию внутреннего туризма. В состав дороги войдут и подъезды к пунктам пропуска через государственную границу России.



Путин заявил о необходимости сократить очереди на границе. Так, время досмотра грузового транспорта на Дальнем Востоке, по словам президента, не должно превышать 10 минут.



Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

