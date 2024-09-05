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    «Утренний коллапс». На перегоне «Девяткино» — «Академическая» увеличивали интервал

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    10 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
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    На участке первой линии метро от станции «Девяткино» до станции «Академическая» утром 5 сентября увеличен интервал по техническим причинам, сообщает телеграм-канал метрополитена.

    Станция работает, подчеркнули в пресс-службе.

    Читатели «Фонтанки» с 7:55 начали рассказывать об увеличении интервала и скоплении пассажиров на станции.

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    «На красной линии поезда задерживаются, народу в «Девяткино» собралось на всю платформу», — пишет Михаил. «Утренний коллапс на станции метро «Девяткино». Интервал движения увеличен до 7 минут», — сообщил Юрий.

    UPD: К 8:30 интервал на участке восстановили.

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил

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    Комментарии 10

    28020699805 Сен 2024 в 10:06
    И вокруг Кудрово тоже!
    +0−0
    flexilya05 Сен 2024 в 09:55
    вокруг Мурино надо забор 6 метровый построить и никого не выпускать
    +1−0
    zuluska&barsik05 Сен 2024 в 09:04
    В данном конкретном случае не известна истинная причина увеличения интервала, которая и стала причиной большого скопления пассажиров. А если смотреть на проблему транспортного коллапса в городе в целом, то понаехи,как некоторые хабальски выражаются, не при чем. Уплотненная застройка жилья с нерешённым вопросом транспорта. Как один из пунктов этой проблемы воровство и нецелевое использование денег, выделяемых для этой цели. Пункты можно добавлять.
    +5−2
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