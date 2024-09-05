«Утренний коллапс». На перегоне «Девяткино» — «Академическая» увеличивали интервал

На участке первой линии метро от станции «Девяткино» до станции «Академическая» утром 5 сентября увеличен интервал по техническим причинам, сообщает телеграм-канал метрополитена.
Станция работает, подчеркнули в пресс-службе.
Читатели «Фонтанки» с 7:55 начали рассказывать об увеличении интервала и скоплении пассажиров на станции.
«На красной линии поезда задерживаются, народу в «Девяткино» собралось на всю платформу», — пишет Михаил. «Утренний коллапс на станции метро «Девяткино». Интервал движения увеличен до 7 минут», — сообщил Юрий.
UPD: К 8:30 интервал на участке восстановили.