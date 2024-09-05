Мужчина попал в реанимацию после взрыва в картофельной яме в Ленобласти

Житель Подпорожского района Ленобласти попал в реанимацию после возможного взрыва баллона. Об этом сообщил 47news в среду, 4 сентября.
По предварительным данным, пострадавшего 54-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с Солнечной улицы в деревне Купецкое.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти, спасатели не осведомлены о случившемся.
По данным «Фонтанки», в момент ЧП мужчина находился в картофельной яме, там же и произошел взрыв.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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