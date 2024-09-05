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    В конце сентября пройдет третий фестиваль «Друзья Петербурга», объединяющий более 100 событий

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    Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Друзья Петербурга»
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    С 27 по 29 сентября 2024 года Санкт-Петербург станет местом более 100 культурных событий в рамках третьего фестиваля «Друзья Петербурга», организованного ПАО «Газпром». Более чем 25 музеев, выставочных и концертных площадок представят различные световизуальные шоу, выставки медиахудожников, экскурсии, мастер-классы и дискуссии с экспертами.

    Тематика фестиваля 2024 года — «Грани» — символизирует многогранность Петербурга, сочетающего богатое историко-культурное наследие и современные тенденции. Жители и гости города смогут открыть для себя новые стороны Северной столицы, а также поучаствовать в событиях фестиваля или стать волонтерами.

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    Одним из главных событий станет световизуальное шоу «Обратная сторона дворца» в Михайловском саду, созданное студентами под руководством профессионалов. Оно посвящено истории сада и вдохновлено двумя операми композитора Николая Римского-Корсакова «Садко» и «Сказание о неведомом граде Китеже». Зрители шоу смогут прогуляться по мультимедиа-инсталляциям в саду.

    Выставка медиахудожников из Сербии и разных уголков пройдет в Планетарии Лахта Центра, где представят работы, вдохновленные Петербургом.

    Посетители смогут бесплатно посетить экскурсии по знаковым культурным объектам, включая Эрмитаж, Русский музей и ГМЗ «Царское Село». Также будут открыты для посещения малые музеи города. В программу культурных медиаций включены как туристический маршрут «Путь Петра», так и смотровая площадка Лахта Центра.

    Для участия в бесплатных мероприятиях фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте.

    Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Друзья Петербурга»

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