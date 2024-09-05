В конце сентября пройдет третий фестиваль «Друзья Петербурга», объединяющий более 100 событий

С 27 по 29 сентября 2024 года Санкт-Петербург станет местом более 100 культурных событий в рамках третьего фестиваля «Друзья Петербурга», организованного ПАО «Газпром». Более чем 25 музеев, выставочных и концертных площадок представят различные световизуальные шоу, выставки медиахудожников, экскурсии, мастер-классы и дискуссии с экспертами.

Тематика фестиваля 2024 года — «Грани» — символизирует многогранность Петербурга, сочетающего богатое историко-культурное наследие и современные тенденции. Жители и гости города смогут открыть для себя новые стороны Северной столицы, а также поучаствовать в событиях фестиваля или стать волонтерами.

Одним из главных событий станет световизуальное шоу «Обратная сторона дворца» в Михайловском саду, созданное студентами под руководством профессионалов. Оно посвящено истории сада и вдохновлено двумя операми композитора Николая Римского-Корсакова «Садко» и «Сказание о неведомом граде Китеже». Зрители шоу смогут прогуляться по мультимедиа-инсталляциям в саду.



Выставка медиахудожников из Сербии и разных уголков пройдет в Планетарии Лахта Центра, где представят работы, вдохновленные Петербургом.

