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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Наградим самое романтичное место Петербурга. Всё зависит от вашего голоса

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    4 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Помните, мы просили вас прислать нам адреса ваших любимых романтичных мест Петербурга? Вместе с куратором номинации — художественным руководителем Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Фабио Мастранджело — мы отобрали десятку финалистов из названных вами. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.

    «Петербург для двоих» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем места, которые не хочется делить ни с кем, кроме второй половинки. Те, где лучше всего объясняться в любви или делать предложение. Вот какие вышли в финал:

    1. балкон Александринского театра,
    2. Ботанический сад Петра Великого,
    3. Культурный квартал «Брусницын»,
    4. Мариинский театр,
    5. общественное пространство «Флагшток»,
    6. оранжерея Таврического сада,
    7. панорамная терраса ресторана Vino & Voda,
    8. Планетарий № 1,
    9. стрелка Елагина острова,
    10. читальные залы библиотеки Маяковского.

    Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое место — самое романтичное? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!

    Как проголосовать:

    1. Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
    2. Изучить описание номинаций.
    3. Перейти на страницу голосования.
    4. Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
    5. Выбрать одного кандидата в номинации.
    6. Нажать на кнопку «Голосовать».
    7. Повторить для другой номинации.

    Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

    26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

    «(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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    Комментарии 4

    Слава России!05 Сен 2024 в 13:22
    весь город испоганили, превратили в калхозоаул
    +0−0
    DEMOMON05 Сен 2024 в 13:15
    Не вижу в списке территорию "Красного треугольника".
    +0−0
    28206267505 Сен 2024 в 13:14
    Позорище на Дворцовой!Романтика-города-побратимы!!
    +0−0
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