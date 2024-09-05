Наградим самое романтичное место Петербурга. Всё зависит от вашего голоса

Помните, мы просили вас прислать нам адреса ваших любимых романтичных мест Петербурга? Вместе с куратором номинации — художественным руководителем Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Фабио Мастранджело — мы отобрали десятку финалистов из названных вами. Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Теперь мы просим вас выбрать одного кандидата, который получит звание лучшего.
«Петербург для двоих» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем места, которые не хочется делить ни с кем, кроме второй половинки. Те, где лучше всего объясняться в любви или делать предложение. Вот какие вышли в финал:
- балкон Александринского театра,
- Ботанический сад Петра Великого,
- Культурный квартал «Брусницын»,
- Мариинский театр,
- общественное пространство «Флагшток»,
- оранжерея Таврического сада,
- панорамная терраса ресторана Vino & Voda,
- Планетарий № 1,
- стрелка Елагина острова,
- читальные залы библиотеки Маяковского.
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое место — самое романтичное? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу голосования.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Выбрать одного кандидата в номинации.
- Нажать на кнопку «Голосовать».
- Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!