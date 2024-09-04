С 14-го этажа дома в Московском районе второй вечер скидывают вещи. Летят бутылки и чемоданы

Второй вечер подряд жителям ЖК «Пулковский посад» в Московском районе Петербурга приходится с опаской проходить мимо одного из домов. Из окна 14-го этажа летят то бутылки, то чемоданы, что-то уже повредило припаркованные машины. Подробности в беседе с «Фонтанкой» рассказала одна из жительниц ЖК 4 сентября.
«Всё происходит в доме 26/7. Началось вчера вечером, сегодня продолжилось. С четырнадцатого этажа пьяные жители одной из квартир кидают из окон и с балкона вещи: бутылки, чемоданы, одежду. На трех машинах разбиты стекла, у одной помята арка двери», — рассказала собеседница.
По ее словам, избавление от нажитого криками не сопровождалось. Причина такого очищения квартиры осталась для местных жителей загадкой и после поднятия на 14-й этаж: дверь вопрошающим никто не открыл.
По предварительным данным, никто из прохожих не пострадал. Сейчас к месту происшествия прибыла полиция.
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