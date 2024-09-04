С 14-го этажа дома в Московском районе второй вечер скидывают вещи. Летят бутылки и чемоданы

Второй вечер подряд жителям ЖК «Пулковский посад» в Московском районе Петербурга приходится с опаской проходить мимо одного из домов. Из окна 14-го этажа летят то бутылки, то чемоданы, что-то уже повредило припаркованные машины. Подробности в беседе с «Фонтанкой» рассказала одна из жительниц ЖК 4 сентября.



«Всё происходит в доме 26/7. Началось вчера вечером, сегодня продолжилось. С четырнадцатого этажа пьяные жители одной из квартир кидают из окон и с балкона вещи: бутылки, чемоданы, одежду. На трех машинах разбиты стекла, у одной помята арка двери», — рассказала собеседница.

