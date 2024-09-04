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Происшествия С 14-го этажа дома в Московском районе второй вечер скидывают вещи. Летят бутылки и чемоданы

С 14-го этажа дома в Московском районе второй вечер скидывают вещи. Летят бутылки и чемоданы

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12 комментариев

Второй вечер подряд жителям ЖК «Пулковский посад» в Московском районе Петербурга приходится с опаской проходить мимо одного из домов. Из окна 14-го этажа летят то бутылки, то чемоданы, что-то уже повредило припаркованные машины. Подробности в беседе с «Фонтанкой» рассказала одна из жительниц ЖК 4 сентября.

«Всё происходит в доме 26/7. Началось вчера вечером, сегодня продолжилось. С четырнадцатого этажа пьяные жители одной из квартир кидают из окон и с балкона вещи: бутылки, чемоданы, одежду. На трех машинах разбиты стекла, у одной помята арка двери», — рассказала собеседница.

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По ее словам, избавление от нажитого криками не сопровождалось. Причина такого очищения квартиры осталась для местных жителей загадкой и после поднятия на 14-й этаж: дверь вопрошающим никто не открыл.

По предварительным данным, никто из прохожих не пострадал. Сейчас к месту происшествия прибыла полиция.

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Комментарии
12
Митя Антонов
4 сентября 2024, 22:08
На второй день полиция решила посмотреть, а что там происходит? Не удивлюсь, что если ей тоже никто дверь не откроет, то она удалится восвояси в свой отдел.
Kot Piter
4 сентября 2024, 22:51
Понятно, что "элита" гуляет! 🤣😸
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