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Общество Астероид двухметровой длины упал на Филиппины. Посмотрите, как это было

Астероид двухметровой длины упал на Филиппины. Посмотрите, как это было

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2 комментария

Над Филиппинами днем 4 сентября сгорел астероид, названный 2024 RW1, длиной 1,5-1,6 метра, сообщил астроном Владимир Сурдин. По данным Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA), это произошло рядом с островом Лусон, пишет издание Inquirer.

Космическое тело сгорело в нескольких сотнях километров от столицы Филиппин Манилы. Очевидцы могли наблюдать яркий хвост длиной в несколько метров.

По данным ESA, небольшие астероиды падают на Землю каждую неделю, но то, что ученым удалось рассчитать падение сегодняшнего - редкость. Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к планете удалось узнать заранее, отметил Сурдин.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
4 сентября 2024, 21:19
великая страна америка разглядеть и предсказать куда упадёт такой маленький камешек это уметь надо.
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