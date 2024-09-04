Астероид двухметровой длины упал на Филиппины. Посмотрите, как это было

Над Филиппинами днем 4 сентября сгорел астероид, названный 2024 RW1, длиной 1,5-1,6 метра, сообщил астроном Владимир Сурдин. По данным Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA), это произошло рядом с островом Лусон, пишет издание Inquirer.

Источник: соцсети

Источник: соцсети

Космическое тело сгорело в нескольких сотнях километров от столицы Филиппин Манилы. Очевидцы могли наблюдать яркий хвост длиной в несколько метров.



По данным ESA, небольшие астероиды падают на Землю каждую неделю, но то, что ученым удалось рассчитать падение сегодняшнего - редкость. Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к планете удалось узнать заранее, отметил Сурдин.