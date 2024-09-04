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Политика В Финляндии повысят налоги на сладости, сократят пособия по больничным и отменят пенсии живущим за границей

В Финляндии повысят налоги на сладости, сократят пособия по больничным и отменят пенсии живущим за границей

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16 комментариев

Правительство Финляндии приняло решение о сокращении финансирования профессиональных училищ, компенсаций больничного и лекарств. Часть сэкономленных денег чиновники направят на увеличение штата полицейских. Об этом 4 сентября сообщило издание Yle.

В Финляндии накануне состоялись бюджетные чтения, по итогам которых правительство приняло ряд решений. Так, в стране с 10 до 14% будет повышен налог на сладости, лекарства, спортивные услуги, проезд в такси, автобусах и внутренние перелеты. А вот ставку на прокладки и детские подгузники снизят до 14%. Тем не менее в будущем ее поднимут до уровня общего НДС в 25,5%.

Станет больше полицейских. К концу срока работы текущего правительства численность представителей закона в стране должна достигать 8 тысяч человек, следует из документа. Бюджет на финансирование правоохранительных органов увеличат на 17,5 млн евро.

Также Финляндия выделит дополнительные 67 млн евро на нужды НАТО. В стране появится наземное командование альянса, а также будет обеспечено присутствие сухопутных войск. До 6,5 млрд евро увеличат оборонный бюджет.

Норматив на медицинских сестер будет снижен. В рамках нового бюджета указан норматив 0,6 — то есть шесть медсестер на 10 пожилых людей. В прошлом бюджете было 6,5 медсестры на 10 пенсионеров. До этого правительство планировало достичь показателя в 0,7, но сделать этого не удалось.

В Финляндии также пересмотрят отношение к беженцам. На системе предоставления убежища и международной защиты будет сэкономлено 15,7 миллиона евро. Финнам, проживающим за границей, не будет выплачиваться пенсия. Бюджет страны сэкономит на этом 35 млн евро, пишет Yle.

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Комментарии
16
почти бросил..)
4 сентября 2024, 20:16
Главное, чтобы на высоте забора не экономили..)
VKuser174198221
4 сентября 2024, 20:49
Их страна, их налоги, избранное ими правительство- что хотят, то и делают...
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