Глава шведского МИД Билльстрем покидает пост через два года после назначения

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил об уходе с поста главы ведомства. Об этом он написал 4 сентября в социальных сетях.



Билльстрем пообещал насовсем уйти из политики и покинуть место в парламенте Швеции. Он также добавил, что решение об уходе «было непростым» после 25 лет работы.



Политическую карьеру Билльстрем начал в 90-х годах прошлого века, поработав первым заместителем председателя районного совета Оксие, а также политическим редактором ежедневной газеты Norrbottens-Kuriren. В 2002 году был избран депутатом риксдага (парламента) в округе Мальме. Работал в комитете по образованию, комитете соцобеспечения, комитете по иностранным делам и в ПАСЕ.

