Глава шведского МИД Билльстрем покидает пост через два года после назначения

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил об уходе с поста главы ведомства. Об этом он написал 4 сентября в социальных сетях.
Билльстрем пообещал насовсем уйти из политики и покинуть место в парламенте Швеции. Он также добавил, что решение об уходе «было непростым» после 25 лет работы.
Политическую карьеру Билльстрем начал в 90-х годах прошлого века, поработав первым заместителем председателя районного совета Оксие, а также политическим редактором ежедневной газеты Norrbottens-Kuriren. В 2002 году был избран депутатом риксдага (парламента) в округе Мальме. Работал в комитете по образованию, комитете соцобеспечения, комитете по иностранным делам и в ПАСЕ.
В 2006 году году был назначен министром по вопросам миграции. Вскоре после назначения выяснилось, что Билльстрем в течение 10 лет не платил налог на телевидение. Как писал «Ъ» в те годы, политик делал так «в виде протеста» против общественного телевидения как такового, а потом «просто по привычке». Этот налог в Швеции платят с 1956 года, когда появилось телевидение, в размере 25 шведских крон в год.
На пост главы МИД Швеции Билльстрем пришел 18 октября 2022 года.