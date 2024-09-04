В Киргизии россиянам нужно будет предоставить ВНЖ через 90 дней пребывания в частных целях

В Киргизии с 5 сентября граждане России, Армении, Белоруссии и Казахстана должны будут предоставить ВНЖ после 90 дней пребывания в стране в частных целях. О новых правилах сообщает Министерство цифрового развития Киргизии.



Ранее граждане перечисленных стран могли находиться в Киргизии шесть месяцев с правом дальнейшего продления регистрации в зависимости от цели пребывания. С завтрашнего дня в частных целях в Киргизии можно будет находиться дольше 90 дней только при наличии вида на жительство, удостоверения лица без гражданства, удостоверения «Кайрылман» или «Мекен-карт».



«Граждане <...> Армении, Беларуси, Казахстана, России без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну», — уточнили в официальном сообщении.



В министерстве пояснили, что представители Таджикистана, Грузии, Азербайджана и Молдовы без оформления документов смогут быть в стране суммарно до 60 дней в течение каждого 120-дневного периода с момента въезда в страну.



Граждане, пребывающие в Киргизии в частных целях, смогут оформить ВНЖ, которое выдается в течение 15 рабочих дней со сроком действия на год. Далее его можно будет продлевать каждый год в течение 5 лет.

