Под Петербургом двое мужчин сожгли BMW ради многомиллионной страховки

В Петербурге задержали владельца элитного BMW, который, по данным полиции, инсценировал кражу автомобиля и сжег его. Всё это было сделано ради страхового взноса, сообщает 4 сентября пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В мае 2019 года 38-летний мужчина обратился в полицию Волховского района Ленинградской области с заявлением о краже его BMW X6, стоимостью более 4 миллионов рублей. Он утверждал, что автомобиль был похищен со стоянки торгового комплекса.

Однако в ходе расследования сотрудники уголовного розыска выяснили, что никакой кражи не было. В действительности владелец вместе с 41-летним подельником инсценировали похищение, чтобы получить страховую выплату в размере 3,5 миллиона рублей. Для сокрытия следов преступления они сожгли машину.