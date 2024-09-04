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Происшествия Под Петербургом двое мужчин сожгли BMW ради многомиллионной страховки

Под Петербургом двое мужчин сожгли BMW ради многомиллионной страховки

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4 комментария

В Петербурге задержали владельца элитного BMW, который, по данным полиции, инсценировал кражу автомобиля и сжег его. Всё это было сделано ради страхового взноса, сообщает 4 сентября пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В мае 2019 года 38-летний мужчина обратился в полицию Волховского района Ленинградской области с заявлением о краже его BMW X6, стоимостью более 4 миллионов рублей. Он утверждал, что автомобиль был похищен со стоянки торгового комплекса.

Однако в ходе расследования сотрудники уголовного розыска выяснили, что никакой кражи не было. В действительности владелец вместе с 41-летним подельником инсценировали похищение, чтобы получить страховую выплату в размере 3,5 миллиона рублей. Для сокрытия следов преступления они сожгли машину.

Уголовное дело по факту кражи было закрыто, а новое — по мошенничеству в сфере страхования — возбуждено. Оба подозреваемых были задержаны.

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Во время обыска у владельца BMW нашли еще несколько дорогих автомобилей, включая Mercedes S500 и Audi Q8. Сейчас решается вопрос об их аресте для возмещения ущерба. Расследование продолжается.

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Комментарии
4
pavel_titov78
4 сентября 2024, 19:38
Что-то я понял бизнес-план. Сжечь авто, стоимостью более 4 лямов, ради получения 3.5?
Генрих Восьмой
4 сентября 2024, 19:06
Чем бы "дитя" не тешилось.....жаль, что работать не приучены....
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