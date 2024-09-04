    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 28

    1 м/с, вос

    772мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.61eur97.81

    Четыре застройщика из Петербурга вошли в ТОП-10 лидеров по вводу жилья в стране

    439
    обсудить


    Четыре петербургские компании вошли в первую десятку рейтинга Единого реестра застройщиков по вводу жилья в стране с января по август. На третьем месте с показателем 310 тыс. кв. м — Группа ЛСР. На пятом расположился холдинг Setl Group и 258 тыс. кв. м. Далее на седьмом и восьмом местах десятки Группа «Аквилон» и Группа ЦДС со 176 и 164 тыс. кв. м соответственно.

    Возглавила рейтинг московская ГК «Самолет» со вводом 539 тыс. кв. м, за ней на втором месте ПИК и 332. тыс. кв. м введенного жилья.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close