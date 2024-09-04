Четыре застройщика из Петербурга вошли в ТОП-10 лидеров по вводу жилья в стране

Четыре петербургские компании вошли в первую десятку рейтинга Единого реестра застройщиков по вводу жилья в стране с января по август. На третьем месте с показателем
Возглавила рейтинг московская ГК «Самолет» со вводом
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Четыре петербургские компании вошли в первую десятку рейтинга Единого реестра застройщиков по вводу жилья в стране с января по август. На третьем месте с показателем
Возглавила рейтинг московская ГК «Самолет» со вводом
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