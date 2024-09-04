Четыре застройщика из Петербурга вошли в ТОП-10 лидеров по вводу жилья в стране





Четыре петербургские компании вошли в первую десятку рейтинга Единого реестра застройщиков по вводу жилья в стране с января по август. На третьем месте с показателем 310 тыс. кв. м — Группа ЛСР. На пятом расположился холдинг Setl Group и 258 тыс. кв. м . Далее на седьмом и восьмом местах десятки Группа «Аквилон» и Группа ЦДС со 176 и 164 тыс. кв. м соответственно.

