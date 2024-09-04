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Общество Володин посоветовал главам думских комитетов пересесть на «Ладу Ауру»

Володин посоветовал главам думских комитетов пересесть на «Ладу Ауру»

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7 комментариев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал главам комитетов пересесть на отечественный транспорт и выбрать «Ладу Ауру». Так уже сделал сам Володин и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, сообщила пресс-служба ГД 4 сентября.

Протестировал новинку отечественного автопрома Володин во время визита в регион вместе с Федорищевым.

«Она хорошая, крепкая», — заявил врио губернатора после автотеста. В Самарской области, добавил он, видят возможность перехода правительства региона и муниципалитетов на отечественные автомобили.

Аналогичное решение уже приняли в Госдуме, сообщил Володин, поэтому все депутаты вскоре должны пересесть на отечественные автомобили. Им председатель ГД предложил присмотреться к «Ладе Ауре».

В 2023 году Совет Госдумы единогласно принял решение о том, что с 2024 года депутаты в регионах пересядут на автомобили отечественной сборки. Как заявил тогда Володин, это поможет развитию российского автопрома и сохранит бюджетные средства.

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Комментарии
7
282304523
4 сентября 2024, 17:26
На Ладу Калину белую их после того, как их детишек на СВО
Слава России!
4 сентября 2024, 17:29
и что будет? меньше страну грабить будут?
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