Цвет настроения — зеленый. Фасад дома на Декабристов на несколько дней окрасился в кислотные тона

На необычную расцветку дома 33 по улице Декабристов обратила внимание читательница «Фонтанки». По ее словам, исторический фасад на днях окрасился в кислотный желто-зеленый. «Ощущение, что такая выходка не согласована», — сообщила женщина. Фото было сделано 3 сентября ее знакомой, которая является жительницей дома, уточнила она. Петербурженка позвонила в 004 и направила запрос муниципальному депутату Илье Киселеву.



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Нехарактерный для Петербурга яркий цвет фасад приобрел только на уровне первого этажа, где располагается магазин «Зоопторг». Директор компании Денис Лобков сообщил «Фонтанке», что за последние два месяца облик менялся четыре раза. Изначальный бежевый тон, в который до сих пор выкрашен остальной фасад, в августе стал бирюзовым. Причем это был первый косметический ремонт фасада за те три года, что компания арендует помещение. Цвет с «Зоопторгом» не согласовывался, подчеркнул Денис Лобков.



«Мы так же, как и жильцы, не знаем, кто занимается этим художеством. Точно не мы», — сказал он и предложил обратиться в ЖКС № 1 Адмиралтейского района.

Июль 2024 года Фото: предоставлено Зоопторгом Поделиться Поделиться





Август 2024 года Фото: предоставлено Зоопторгом Поделиться Поделиться





Впрочем, тот кислотный желто-зеленый колер, на который обратила внимание читательница, уже неактуален. Сегодня фасад стал сдержанно-мятным. В этом убедился и корреспондент «Фонтанки».

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Связаться с директором ЖКС № 1 Адмиралтейского района Николаем Петрашем не удалось. По словам муниципального депутата Ильи Киселева, который после жалобы жительницы обратился в администрацию Адмиралтейского района, у управляющей компании возникла проблема с колерным бланком (документ, определяющий цветовое решение фасада здания и его элементов, выдается КГА). «Сначала ЖКС покрасил в бирюзовый, им сказали перекрасить в условный желтый, начали красить — получился зеленовато-желтый», — отметил он. Но цвет уже приводят в соответствие с бланком, подчеркнул он.



Дом на Декабристов, 33, не является объектом культурного наследия, но отнесен к числу исторических (построен до 1917 года). В данном случае допустимо локальное изменение архитектурного решения лицевых фасадов в уровне первого, цокольного и подвального этажей после получения положительного заключения КГИОП.



Но, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, проектные материалы по локальным изменениям фасада в КГИОП не поступали, заключение о соответствии проекта режимам зон охраны объектов культурного наследия не выдавалось.



«В связи с поступлением информации о проведении указанных работ КГИОП в настоящее время организовано проведение контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых будет рассмотрен вопрос об устранении нарушений в судебном порядке», — отметили в пресс-службе.



Правообладателю объекта будет объявлено предостережение о необходимости соблюдения требований закона Санкт-Петербурга № 820–7. В УМВД России по Адмиралтейскому району подготовлено заявление об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ.

