После реконструкции открылось движение по Колтушскому шоссе

На Колтушском шоссе открылось движение после реконструкции. Дорогу расширили с двух до четырех полос



Реконструкция включала участок шоссе между КАД и поворотом на Суоранду с подключением местной улично-дорожной сети. Контракт с генподрядчиком был подписан летом 2022 года, и потребовалось время на решение вопроса с выкупом в госсобственность участков вдоль трассы. До конца года планируется закончить здесь благоустройство, доделать часть тротуаров. Также на экспертизе сейчас несколько проектов надземных переходов через шоссе.

