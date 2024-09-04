После реконструкции открылось движение по Колтушскому шоссе

На Колтушском шоссе открылось движение после реконструкции. Дорогу расширили с двух до четырех полос
Реконструкция включала участок шоссе между КАД и поворотом на Суоранду с подключением местной улично-дорожной сети. Контракт с генподрядчиком был подписан летом 2022 года, и потребовалось время на решение вопроса с выкупом в госсобственность участков вдоль трассы. До конца года планируется закончить здесь благоустройство, доделать часть тротуаров. Также на экспертизе сейчас несколько проектов надземных переходов через шоссе.
По данным ГК «Ленстройтрест», с открытием шоссе дорога от Янино до станции метро «Ладожская» будет занимать около 20 минут, что улучшит транспортную доступность новых жилых районов в локации и повысит спрос на здешнее жилье.