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Происшествия «Выходи, пожалуйста». Спасатели 4 часа уговаривали сапбордиста выплыть из пещеры в Крыму

«Выходи, пожалуйста». Спасатели 4 часа уговаривали сапбордиста выплыть из пещеры в Крыму

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1 комментарий

В поселке Коктебель в Крыму мужчина на сап-борде подозрительно долго находился возле грота, потом испугался и ушел вглубь подобной пещеры. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает МЧС России.

Очевидцев насторожило, что мужчина на сапе долго плавал возле грота. Они обратились в службу 112. Оказалось, что сапбордист занимался незаконной подводной охотой.

Ловец испугался, когда увидел сотрудников МЧС, и начал уходить вглубь подводной пещеры. Спасатели 4 часа уговаривали его выплыть, засняв процесс на видео.

«Нарушителя отбуксировали к берегу и передали сотрудникам погранслужбы», — сказано в сообщении ведомства.

За незаконный вылов крабов в Черном и Азовском морях грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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Комментарии
1
Су Люк Ын
4 сентября 2024, 17:37
саб Надобно воспретить!
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