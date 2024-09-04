«Выходи, пожалуйста». Спасатели 4 часа уговаривали сапбордиста выплыть из пещеры в Крыму

В поселке Коктебель в Крыму мужчина на сап-борде подозрительно долго находился возле грота, потом испугался и ушел вглубь подобной пещеры. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает МЧС России.

Очевидцев насторожило, что мужчина на сапе долго плавал возле грота. Они обратились в службу 112. Оказалось, что сапбордист занимался незаконной подводной охотой.

Ловец испугался, когда увидел сотрудников МЧС, и начал уходить вглубь подводной пещеры. Спасатели 4 часа уговаривали его выплыть, засняв процесс на видео.

«Нарушителя отбуксировали к берегу и передали сотрудникам погранслужбы», — сказано в сообщении ведомства.

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