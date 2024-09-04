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    Российский пианист занял второе место на международном фестивале Эмира Кустурицы в Сербии

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    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    Пианист Сергей Баженов из Омска занял второе место на Международном фестивале классической музыки Kustendorf CLASSIC, организатором которого выступает сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.

    Российский музыкант разделил призовые места с представителями Сербии и Белоруссии. Первым стал скрипач Матия Спасоевич из Белграда, третьим — саксофонист Дмитрий Шувалов из Минска. Они получили золотую, серебряную и бронзовую матрешки, специально изготовленные в России для фестиваля.

    Победителей определяло международное жюри, в которое вошли российский дирижер Михаил Голиков, сербский пианист Владимир Милошевич и швейцарско-сербская гитаристка и композитор Майя Ле-Ру Обрадович.

    «Этот фестиваль — продолжение моей старой идеи о том, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов, — говорит Эмир Кустурица. — Они, выступая в компании более опытных коллег, могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче. Человек должен сам создавать удачные обстоятельства, а не просто ждать их. Именно поэтому наша сцена уже 11 лет благодаря «Газпром нефти», нашим друзьям из России, выбирает молодые таланты, дает им возможность жить здесь и выступать на этой сцене».

    Как рассказал Александр Дыбаль, начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть», Kustendorf CLASSIC проводится в горной деревне, которую Эмир Кустурица создал на месте съёмок своего фильма «Жизнь как чудо». «В этом году мы помогли принять участие в фестивале молодым музыкантам из России и Белоруссии. И я абсолютно уверен, что каждый из них запомнит эти несколько дней как чудесное и важное событие своей музыкальной жизни», — добавил он.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»

    Kustendorf CLASSIC — фестиваль классической музыки в Сербии, который с момента своего основания в 2013 году проходит при поддержке компании «Газпром нефть». Цель проекта — укрепление культурных связей и создание возможностей для творческой реализации молодых музыкантов из Сербии, России и Белоруссии.

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