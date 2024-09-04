«Зануда» научит подлавливать лжецов

В одном западном исследовании изучали когнитивные процессы, который человек задействует, когда лжет. Предполагалось, что процессы недюжинные. Это правду говорить «легко и приятно», а при обмане нужно потратить больше усилий: подавить правдивый ответ, решить соврать и сконструировать эту ложь. Действительно, эксперимент показал: участники-волонтеры затрачивали больше времени, если нужно было сформулировать неправдивый ответ. В другом исследовании уже российские ученые проверяли, труднее ли людям дается так называемая «белая ложь» — в стиле «да нет, ничего ты не потолстел (а)». И оказалось, что в случае «белой лжи» времени на ответ затрачивается не больше, чем при правдивом ответе. Однако было больше невербальных признаков обмана — определенных поз, жестов. То есть даже «святая ложь» дается нам все-таки не без внутренней борьбы.

