«Зануда» научит подлавливать лжецов

Можно ли по выражению лица выявить мошенника, и как добродушный психиатр раскусил маньяка Чикатило? Узнаем об этом, а заодно и сами ответим на хитроумные вопросы 6 сентября на научной викторине «Как поймать лжеца?» с основателем проекта «Зануда» Виталийсом Васяновичем. 16+
В одном западном исследовании изучали когнитивные процессы, который человек задействует, когда лжет. Предполагалось, что процессы недюжинные. Это правду говорить «легко и приятно», а при обмане нужно потратить больше усилий: подавить правдивый ответ, решить соврать и сконструировать эту ложь. Действительно, эксперимент показал: участники-волонтеры затрачивали больше времени, если нужно было сформулировать неправдивый ответ. В другом исследовании уже российские ученые проверяли, труднее ли людям дается так называемая «белая ложь» — в стиле «да нет, ничего ты не потолстел (а)». И оказалось, что в случае «белой лжи» времени на ответ затрачивается не больше, чем при правдивом ответе. Однако было больше невербальных признаков обмана — определенных поз, жестов. То есть даже «святая ложь» дается нам все-таки не без внутренней борьбы.
«Феномен обмана не так давно стал предметом исследования экспериментальной психологии, и наконец ученые могут рассказать нам о том, зачем мы врем, как мы врем и как повысить свои шансы на успешную верификацию лжи», — говорят организаторы научной викторины. 6 сентября в баре «Бухарест» (Бухарестская 114, корпус 1) узнаем, можно ли так лихо распознавать ложь, как герой сериала «Обмани меня», на чем прокололся Чикатило, как часто мы лжем на протяжении дня, и какие методы используют ученые, чтобы изучать механизмы обмана.
Начало в 20:00.
Александра Шеромова