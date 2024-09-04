В Ленобласти с 2016 года застройщики ввели более 11,5 млн кв. м жилья. На тройку лидеров приходится более 3 млн

В Ленобласти с 2016 года 160 застройщиков в совокупности сдали в регионе 11,5 млн кв. м жилья, или 1021 многоквартирный дом. По данным рейтинга Единого реестра застройщиков, лидером по накопленному совокупному вводу в регионе за этот период стала Группа ЦДС, которая ввела 1,35 млн кв. м в 65 многоквартирных домах. На втором месте холдинг Setl Group с показателем 1,136 млн кв. м, на третьем — ГК «Полис» и 859 тыс. кв. м совокупного ввода по региону.



Показатель объема введенного жилья — это площадь сданных квартир и апартаментов, без учета нежилых помещений. Мониторинг не учитывал дома, чьих проектных деклараций не было в публичных источниках.



Что касается рейтинга по Северо-Западу, в него вошли 748 застройщиков, которые в совокупности с 2016 года ввели 50,3 млн кв. м жилья — это 4,8 тыс. многоквартирных домов и 103 корпуса апартаментов.

