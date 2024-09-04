В Московском районе открылась новая школа на 1100 учеников

Источник: Предоставлено ГК «КВС»







На Среднерогатской улице в Московском районе открылась новая школа № 704. Как сообщает застройщик школы, ГК «КВС», она сможет вместить 1100 учеников.



Школа вблизи ЖК «Крылья» включает не только учебные классы, но и кабинеты для труда, столовую на 550 мест, спортзал, два бассейна и зал для ЛФК, а также медицинский блок, актовый зал, библиотеку с читальным залом, книгохранилище и многое другое