Соболев: впервые сказал руководству «Спартака», что хочу уйти, в октябре

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев откровенно ответил на вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, когда он понял, что он больше не хочет играть за «Спартак». Разговор с футболистом состоялся 4 сентября в фирменном магазине сине-бело-голубых на Невском, 20.

1 из 3 Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Вы знаете, если быть совсем честным, то… Впервые я сказал руководству «Спартака», что я хочу уйти, в октябре того года. Но это было не так, что я пришел и сказал. Это было на протяжении полугода, в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня. Поэтому вот так вот», - признался 27-летний футболист.



В том же разговоре Соболев заявил, что волнуется перед первой командной тренировкой, которая пройдет сегодня, и что о не думает, что у него могут возникнуть проблемы с кем-то из игроков «Зенита».



Соболев перешел в «Зенит» 29 августа. Петербургский клуб заплатил за него «Спартаку» 10 млн евро. По неофициальным данным зарплата футболиста в «Зенит» - около 2,5 млн евро.