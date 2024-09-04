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Спорт Соболев: впервые сказал руководству «Спартака», что хочу уйти, в октябре

Соболев: впервые сказал руководству «Спартака», что хочу уйти, в октябре

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1 комментарий

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев откровенно ответил на вопрос корреспондента «Фонтанки» о том, когда он понял, что он больше не хочет играть за «Спартак». Разговор с футболистом состоялся 4 сентября в фирменном магазине сине-бело-голубых на Невском, 20.

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«Вы знаете, если быть совсем честным, то… Впервые я сказал руководству «Спартака», что я хочу уйти, в октябре того года. Но это было не так, что я пришел и сказал. Это было на протяжении полугода, в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня. Поэтому вот так вот», - признался 27-летний футболист.

В том же разговоре Соболев заявил, что волнуется перед первой командной тренировкой, которая пройдет сегодня, и что о не думает, что у него могут возникнуть проблемы с кем-то из игроков «Зенита».

Соболев перешел в «Зенит» 29 августа. Петербургский клуб заплатил за него «Спартаку» 10 млн евро. По неофициальным данным зарплата футболиста в «Зенит» - около 2,5 млн евро.

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Комментарии
1
Нейрожаба
4 сентября 2024, 15:29
да сколько можно постов уже делать ? всем абсолютно наплевать на какого-то миллионера , которые не зависимо проиграла команда или выиграла матч получит свои миллионы. кончайте бредятину свою постить.
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