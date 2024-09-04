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    Соболев: думаю, что у меня ни с кем из игроков «Зенита» не будет проблем

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Новичок футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев признался, что с волнением ждет первой командной тренировки, которая пройдет вечером 4 сентября. Об этом он заявил журналистам после представления в фирменном магазине сине-бело-голубых на Невском, 20.

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    Также он прокомментировал слухи, что не все в петербургской команде были рады его переходу.

    «Да, я действительно волнуюсь перед сегодняшней тренировкой. Все-таки новая команда, новые партнеры, и переживание есть небольшое. А по поводу того, что пишут в прессе, в принципе, я не обращаю внимания. Со всеми русскими ребятами я знаком. Мы играли в сборной и будем играть в сборной. Поэтому я думаю, что никаких проблем не будет. Что по иностранным ребятам? То же самое считаю, что проблем никаких не будет», — отметил Соболев.

    Напомним, что Соболев официально перешел в «Зенит» 29 августа. Игрока представили на презентации хоккейной команды СКА, один из руководителей которой — председатель правления футбольного клуба Александр Медведев.

    Ранее появились сообщения, что несколько российских игроков сине-бело-голубых отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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