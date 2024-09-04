Сбережения обгоняют кредиты: к концу 2024 года на счетах россиян будет на 10,8 трлн рублей больше, чем в начале года

За первое полугодие портфель розничных сбережений физлиц вырос на 4,95 трлн рублей, а до конца года ожидается его увеличение на 10,8 трлн рублей по сравнению с началом 2024-го. Такой прогноз дал в рамках ВЭФ-2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, отметив, что сбережения в два раза обгонят рынок кредитования в России.
Тенденция проявилась уже в первом полугодии: рублевый портфель сбережений физлиц вырос на 12% (на 4,95 трлн рублей), портфель розничного кредитования — на 9% (на 3,31 трлн рублей). К концу года на счетах россиян будет лежать 51,9 трлн рублей, что на 26% или 10,8 трлн рублей больше, чем в начале 2024 года.
«Ставки по рублевым инструментам держатся на высоком уровне уже 9 месяцев и с каждым днем все больше усиливают интерес вкладчиков к депозитам и накопительным счетам, заставляя аккумулировать на них все больше средств, — комментирует Георгий Горшков. — Ситуация может начать меняться только вслед за изменением ключевой ставки, но как минимум до конца года снижения доходности по накопительным продуктам мы не ожидаем».
Поскольку снижения ключевой ставки пока не ожидается, то банки стали предлагать максимальные ставки не только по краткосрочным, но и по среднесрочным вкладам, что привело к росту среднего срока вкладов во втором полугодии. По мнению Георгия Горшкова, среднесрочные вклады будут все больше вытеснять короткие депозиты. Так, уже сейчас на рынке около 65% всех вкладов открывается на срок от 6 месяцев до одного года. В ВТБ, по словам Горшкова, доля краткосрочных вкладов всего 13%.