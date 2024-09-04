Сбережения обгоняют кредиты: к концу 2024 года на счетах россиян будет на 10,8 трлн рублей больше, чем в начале года

За первое полугодие портфель розничных сбережений физлиц вырос на 4,95 трлн рублей, а до конца года ожидается его увеличение на 10,8 трлн рублей по сравнению с началом 2024-го. Такой прогноз дал в рамках ВЭФ-2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, отметив, что сбережения в два раза обгонят рынок кредитования в России.



Тенденция проявилась уже в первом полугодии: рублевый портфель сбережений физлиц вырос на 12% (на 4,95 трлн рублей), портфель розничного кредитования — на 9% (на 3,31 трлн рублей). К концу года на счетах россиян будет лежать 51,9 трлн рублей, что на 26% или 10,8 трлн рублей больше, чем в начале 2024 года.